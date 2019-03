4 máquinas de los bomberos en Armenia no tienen placas

Estamos hablando de dos carrotanques, el carro escalera y un vehículo liviano que no cuentan con sus respectivas placas… situación que no permite hacer el Registro Único Nacional de Tránsito y por ende no permite adquirir el Soat, ni mucho menos la técnico-mecánica… al respecto el sub comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, capitán Edgar Arenas dijo que se está a la espera de los tramites que al respecto viene haciendo la Secretaría de Tránsito y Transporte Armenia para buscarle solución a este aspecto, que se registra desde el año 2000.

Sobre este tema en particular el secretario de gobierno de Armenia Jota Domínguez destacó que desde su dependencia se lideran varios procesos, que en ocasiones se tornan complejos atenderlas al mismo tiempo, sin embargo, ya se está haciendo lo propio para solucionar el problema.

Se espera que las gestiones de la administración municipal surtan los efectos esperados, pues en esta ciudad, en la que abundan de manera exagerada las invasiones ilegales, los incendios estructurales se registran con regularidad y la idea es tener como atenderlos.