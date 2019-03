Comunidades rurales de Cúcuta protestan por escases de agua

Cansados de no ser escuchados por los líderes políticos de la región, cientos de habitantes del área rural de Cúcuta marcharon hasta las instalaciones de la alcaldía y protestaron por los proyectos mineros que se mantienen en esta región.

Se trata de los habitantes de Palmarito y Banco de Arena, los cuales le pidieron a las entidades ambientales y alcaldía de Cúcuta cesar la entrega de licencias mineras que según ellos están secando las fuentes hídricas.

María Ramírez una de las habitantes, le dijo a Caracol Radio que “nosotros toda la vida hemos dependido del agua para poder tener nuestros cultivos, poco a poco ha ido disminuyendo el caudal y esto se debe a todas esas minas que están saliendo, muchas son legales y lo que pedimos es que las autoridades tomen cartas en el asunto ya mismo”.

Por su parte Ramón Pérez uno de los líderes de la protesta, le expreso a Caracol Radio que “no vamos a salir después de tantos años desplazados por la violencia si no por la falta de agua, pedimos que no se den más estas licencias y que por favor nos escuchen ahora que hay tiempo”.

Después de la protesta una comisión de los líderes se reunieron con el alcalde encargado Wilmar Cepeda y el director de Corponor Gregorio Angarita Lank en donde se llegaron a algunos acuerdos.

Angarita Lank dijo que “se hara una visita a todo el sector de Cerro Mono llegando a Banco de Arena y Palmarito, nos van a presentar un informe de las tres licencias mineras, el informe lo tendremos el lunes y con base en todas estas conclusiones tomaremos las acciones para garantizar el agua y que sean medidas permanentes”.

Afirmó el director de Corponor que el Plan de Ordenamiento Territorial estará en debate en los próximos días y por esto se tendrá la participación de los líderes de estas comunidades.