Sociedad de Ingenieros alerta sobre nuevas fallas del puente Hisgaura

Por medio de una carta dirigida al Invias, tres delegados por la Sociedad colombiana de Ingenieros alertaron de nuevas irregularidades en el Puente Hisgaura.

Se trata de una fisuración de la loza en la cara inferior. Para Argelino Durán, presidente de la Sociedad está fisura es gravísima teniendo en cuenta que aunque no compromete el funcionamiento del puente si se debe realizar una prueba para determinar el tamaño y si hay afectación.

Lea también: Preocupa mantenimiento del puente Hisgaura

“Estos mismo ingenieros son los que han venido desde el año pasado acompañando las mesas técnicas. Luego de conocer esas fotos se determinó que se debería realizar un examen de patología para ver esas fisuras que profundidad tienen, que ancho tienen y como pueden afectar la durabilidad del puente y la respuesta estructural del puente”, dijo Durán.

Lea también: Corrigen defectos en el puente atirantado

Aseguró que en la carta se le hizo la recomendación formal al Invias para que no reciba la estructura hasta que no se hagan los análisis adicionales que se han venido planteando desde el año pasado y que la firma Sacyr no ha realizado.

“En una de las mesas técnicas del año pasado, los delegados realizaron una seria de recomendaciones de dos tipos: El puente que se construyó no es el puente que se había diseñado, entonces el contratista debe hacer una compensación económica por entregar algo distinto a lo que se había contratado”, agregó el ingeniero.

Lea también: En abril entregarían puente de Hisgaura

La otra recomendación es que ese tratamiento que se le dio al puente para poder nivelar por encima, implicó colocar una imposta o faldones que se moverán distinto a la estructura del puente lo que provocará fisuras que se deben estarse manteniendo con una intensidad mucho mayor que si no se hubiera hecho.

“Eso implica que el contratista va a tener que asumir unos costos que debe reconocerle al Invias porque el mantenimiento debe ser periódico”, agregó Durán.

Lea también: El puente Hisgaura es una obra segura

Sacyr no ha cumplido

Indicó el presidente que en la parte técnica los expertos no tuvieron acceso ni a las pruebas de carga ni a los resultados pese a haberlos solicitado. Además solicitaron que tenía que hacerse una revisión completa del puente para ver la estructura como respondía, pero ese trabajo tampoco se les entregó.

La recomendación

La recomendación puntual de la Sociedad Colombiana de Ingenieros a Invias es que no se reciba el Puente hasta tanto no se hagan los análisis adicionales que se han venido desde el año pasado y que no se han realizado.

Lea también: Visita de la Contraloría detectó nuevas irregularidades en puente Hisgaura

Para la entidad la estructura ya se puede poner en funcionamiento porque no es mayor tráfico el que pasa por la zona, pero esto no quiere decir que el Invias lo tenga que recibir a satisfacción.

Además recomendó que se suspendan los trabajos de la instalación de faldones para corregir las ondulaciones de los bordes laterales del tablero.