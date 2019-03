Miércoles 6 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Armenia, Oscar Castellanos, dijo que no se arrepiente de haber viajado a Turquía por invitación del gobierno de ese país, viaje que realizó en compañía de 9 concejales de la capital del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ciudadanos de Armenia calificaron como insólito, la señalización vial que se vienen haciendo, en algunos lugares sobre huecos y en calles con muy mal estado…

La queja es de don Luis Fernando Morales, un oyente de Hoy por Hoy de Caracol Radio quien, aunque destacó el proceso de demarcación vial que se viene desarrollando y que es de suma importancia, cuestionó el hecho de que se estén pintando vías con huecos o con lozas fracturadas, sin antes haber sido reparadas… el oyente se refirió puntualmente a la demarcación del barrio Las Américas.

Al respecto el alcalde de Armenia Oscar Castellanos destacó el proceso de señalización que se vienen haciendo, toda vez que la garantía es pasar de una duración de seis meses a 3 años con las vías señalizadas, sin embargo y con base en la denuncia del oyente, el mandatario de los armenios le dio toda la razón y dijo que se iban a tomar las medidas del caso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cenexpo se prepara para la Feria Tierra de Artesanos a desarrollarse del 22 al 25 de marzo, más de 130 expositores en escena que traerán lo mejor de sus regiones desde India y diez regiones del país.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La superintendencia de seguridad y vigilancia sostiene que el 30% de las empresas de vigilancia privada son ilegales.

Justamente el superintendente del sector Fernando Martínez Bravo dijo que este aspecto se ha convertido en un cáncer, pues de 800 empresas de vigilancia privada aproximadamente que existen en el país, 200 son ilegales, es decir que no pagan pólizas, no garantizan capacitaciones a su personal y no cumplen con los derechos laborales de los guardas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia, desarticulan dos bandas delincuenciales que comercializaban estupefacientes en los alrededores de varios colegios en esta ciudad, 22 personas fueron capturadas.

Los operativos adelantados por el CTI de la Fiscalía Quindío, la Policía y la Octava Brigada del ejército se cumplieron en los barrios La Mariela y Salvador Allende de la capital del Quindío.

Dorancé Pineda director seccional de fiscalías explicó que las bandas denominadas “La Mariela y los “serruchos” comercializaban los estupefacientes en los alrededores del colegio San Luis Rey, Republica de Francia y el Sena Agropecuario, induciendo a niños y adolescente al consumo de alucinógenos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El CTI de la Fiscalía General de la Nación capturó en las últimas horas al ex sargento del Ejercito Nacional De Colombia Edwar Ávila Ramírez sindicado de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, al parecer estaría relacionado con el homicidio de Nazario Guachetá Rivera, de 35 años, hechos que se presentaron en la vereda Hojas Anchas de Circasia Quindío en el 2007.

Cabe recordar que ex suboficial del ejército perdió sus extremidades inferiores al pisar una mina antipersonal en norte de Santander y hace poco inició los trámites para lograr su pensión.

Según la fiscalía el ex sargento Ávila fue capturado con su padre Wilson Orlando Ávila, un juez les dictó medida de aseguramiento domiciliario mientras se adelanta la investigación

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ricardo Lenis, gerente general de la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Aerocali S.A indicó que la propuesta de concesión de cinco aeropuertos del país entre ellos el edén de Armenia se entregó en su totalidad a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, en su fase de factibilidad.

Y explicó que la ANI debe de subirlo al ministerio de Hacienda, que harán las observaciones del modelo financiero y algunos cambios. Esta diligencia tomará alrededor de nueve meses y después se publicará en la página del SECOP que definirá quien será el concesionario de la iniciativa privada

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

62.000 millones de pesos adeudan los ciudadanos al municipio, pese a esto el alcalde de Armenia Oscar Castellanos descarta que la ciudad pierda la categoría en la que está…

Con respecto a la contribución por valorización el alcalde de Armenia descartó que se vayan a aplicar cobros coactivos, pues por el momento no están planteados y no existe, mientras la valorización no se esté ejecutando al 100%.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los vehículos más importantes de los bomberos en Armenia para controlar incendios, no tienen placas, lo que complica la movilización de los automotores

Empresarios privados se encargarían de la rehabilitación de la vía que une a la avenida centenario de Armenia con el parque Los Aborígenes y que comprende al centro de convenciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Unidad para las Víctimas continúa desarrollando jornadas de entrega de cartas de indemnización a víctimas priorizadas en la nueva ruta integral de reparación, representadas en adultos mayores. 27 personas fueron indemnizadas en Armenia, que recibieron 270 millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más de 2.000 empleos generados y la captación de grandes eventos nacionales, logros de Invest in Armenia y Quindío Convention Bureau en el 2018

Un relleno de escombros sin permiso tiene en riesgo a los habitantes de un sector del barrio Veracruz de Armenia que se ha incrementado por las lluvias de los últimos días, por eso desde la oficina de riesgo solicitaron a las personas que habitan allí el desalojo del lugar ante el riesgo.