Preocupación en Pereira frente al aumento de intentos de suicidio

La depresión, es una enfermedad que pueden llevar a que una personas tome la fatal decisión de atentar contra su propia vida, la cual afecta a cerca de 300 millones de personas en el mundo, por lo que la capital risaraldense no es ajena a esta situación de salud mental, que de acuerdo con cifras entregadas por la Secretaría de Salud de Pereira, en lo corrido del año se ha registrado en promedio un intento de suicidio por día, así lo informó Bibiana Restrepo Lizcano, coordinadora programa de salud mental Pereira, quien aclara que frente a estas cifras se deben tomar acciones inmediatas de prevención no solo desde las autoridades locales y departamentales, si no también desde el hogar.

"Hoy queremos decirle a los pereiranos que siempre hay una salida, pero esto debe ser un trabajo de todos, si comprendiéramos el poder que tenemos para ayudar a otros tal vez hoy no estaríamos hablando del suicidio. Invitarlos a socializar más, buscar ayuda y volvernos red de apoyo para nuestra familia, amigos y comunidad; así mismo aprender a identificar signos de alarma, lograr hábitos saludables en salud mental” indicó Bibiana Restrepo Lizcano, coordinadora del programa Salud Mental de Pereira.

Por lo anterior, la Secretaria de Salud Pública de Pereira invita a la comunidad a “Romper el silencio y salvar una vida” y las personas que requieran atención pueden acercarse a la oficinas de esta dependencia y allí profesionales en sicología estarán atentos a brindar orientación y evitar que se sigan presentando casos como los que se han registrado en los últimos días.

Por su parte, la Secretaría de Salud Departamental, informó que en el primer mes de este año se reactivó la línea amiga donde se han atendido 132 personas y el mayor porcentaje de motivos de consulta son los conflictos familiares, teniendo en cuenta que en los dos primeros meses del 2019 han ocurrido 14 intentos suicidas en Risaralda.