Campamento, Antioquia, se opone a prohibición del asbesto

Un juez de Bogotá prohibió la explotación, procesamiento y utilización del asbesto debido a las graves afectaciones que este mineral trae sobre la salud entre los trabajadores y la población cercana a las minas. Sin embargo, por este fallo, se los habitantes del municipio de Campamento, Antioquia, se declaran afectados y no propiamente por trabajar en la producción de este insumo desde hace varios años.

Jorge Durán es el alcalde de esa localidad ubicada en el norte de Antioquia. El mandatario local afirma que Campamento es la única zona del país en donde hay una mina de asbesto, cuya explotación genera unos 200 empleos y numerosos indirectos que benefician a cientos de familias.

“Con la decisión del juez perdemos recursos importantes que sostienen nuestra autonomía administrativa y a las familias que allí laboran; se les condena a irse a otros lugares, a irse de la zona y esto implica más soledad”, reconoció el alcalde de Campamento, a través de Caracol Radio.

Explicó que en el historial de muertes de Campamento el asbesto no es ni siquiera la razón número 10. Añadió que las muertes o afecciones por ese mineral ocurren por desconocimiento de medidas de prevención o porque sus empleadores los exponen sin previa capacitación.

De acuerdo con el alcalde Durán, en ese municipio la gente no se ve afectada por el asbesto porque han aprendido a explotarlo, manipularlo y con rigor se acatan las normas de seguridad.

“Campamento no tiene registros de muertes por esto, hay asbesto en la mina y no tengo problemas con eso, porque se toman las medid de corrección y prevención de la exposición al asbesto, a mí me da la impresión que los problemas se dan cuando hay un mal manejo que le dan en las ciudades en las plantas por ejemplo a los desechos del mismo material”, agregó el alcalde Durán, en diálogo con Caracol Radio.

Sobre el fallo y el posible destino de la mina, explicó que desconoce cómo procederá el dueño de ésta factoría, pero admitió que prácticamente están “condenados a cerrarla y la población del entorno es condenada a cambiar de forma de vida, ojalá no recurran a cultivos ilícitos y tampoco se vayan en condición de desplazados a la ciudad”.