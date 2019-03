Denuncian por estafa a una autoescuela en El Carmen de Bolívar

Ante la Fiscalía General de la Nación fue denunciada la empresa para aprendices de manejo Centro de Enseñanza Automovilística El Carmen sobre Rueda SAS, por haber presuntamente estafado a varias personas que intentaban obtener sus licencias de conducción en las categorías A2 y B1 (carro y moto).

De acuerdo a la querella radicada en la Fiscalía seccional de El Carmen de Bolívar, nadie responde por estos documentos a pesar de que los afectados hicieron todos los pagos respectivos a la cuenta bancaria que maneja la autoescuela.

"Estoy en proceso de ingresar a la Policía Nacional y es un requisito contar con estos cursos. El valor fue de $1.317.050. Solo hice en el curso 8 horas de carro y 8 horas de moto, la teoría sí se hizo completa, solo aprendí a manejar en la pista, afuera nunca me pusieron, me citaban y no habían clases porque decían que el carro estaba dañado", manifestó Daniela Tapia, una de las denunciantes.

Caracol Radio también conoció que actualmente los instructores tienen en su poder los vehículos utilizados para impartir las enseñanzas porque no les han cancelado sus servicios.

Hasta el momento la autoescuela Centro de Enseñanza Automovilística El Carmen sobre Rueda SAS, se encuentra cerrada de acuerdo a la denuncia, teniendo en cuenta que adeudan dinero por concepto del arriendo.

Hoy nadie responde ni por el dinero ni por las licencias, mientras tanto, los afectados siguen a la espera de un pronunciamiento por parte de la Fiscalía y el Ministerio de Transporte.