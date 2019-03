Por vender empanadas, imponen comparendo en el Centro de Cartagena

La labor diaria de vender empanadas, fritos y jugos en el Centro Histórico de Cartagena, se vio interrumpida para Estiwar Gaviria Martínez en la mañana de este martes al ser abordado sorprendentemente por miembros de la Policía Metropolitana, quienes terminaron aplicándole un comparendo.

El afectado contó que todo ocurrió cuando se encontraba en la Plaza Benkos Biohó con su “carro”, en el que guarda todos los alimentos y bebidas y se desplaza por diferentes partes de esa zona de la capital de Bolívar. “Estaba caminando para ir hacia mi casa, pero me detuvieron a pedirme la cédula. Yo procedí a dárselas y cuando veo es que enseguida me empiezan a hacer el comparendo. Yo no estaba estacionado en ningún establecimiento”, aseguró.

Gaviria Martínez, habría incurrido en lo establecido en el numeral 4 del artículo 140 del Código de Policía, el cual sanciona con una multa de cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes a toda persona que ocupe el espacio público en violación de las normas. En pocas palabras, deberá pagar más de 110 mil pesos, sin embargo, si la cancela en los próximos cinco días se acogerá al beneficio del 50 por ciento de descuento.

Indignado, el vendedor ambulante manifestó que el comparendo afectará considerablemente los ingresos que lleva para sostener a su familia. “No es justo que a los que trabajamos de manera honrada nos hagan esto. Yo me gano entre 25 y 30 mil pesos diarios, de dónde voy a sacar plata para pagar esa multa”, sostuvo.

“Como hago si nunca tuve un estudio, esto es lo que me está dando para el arriendo y la comida de mi familia”, puntualizó Estiwar Gaviria, quien hasta ese momento todavía no había vendido la totalidad de sus productos.