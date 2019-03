En Bolívar, adultos mayores reciben indemnización administrativa

En el salón de la Paz de la Gobernación de Bolívar, cumplieron la cita 134 adultos mayores víctimas del conflicto armado, para recibir recursos como medida de indemnización.

Las entregas, realizadas por la Unidad para las Víctimas, hacen parte de proceso de reparación a personas afectadas por la guerra.

"Estamos cumpliendo con las víctimas. Los recursos entregados tanto en Cartagena como en los municipios, hacen parte de las entregas que se realizarán este año en el departamento", manifestó Miledy Galeano Paz, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Bolívar y San Andrés.

Para los sobrevivientes es significativo el reconocimiento que hace el Estado que, aunque no repara el daño causado, si ayuda a mejorar la situación económica de muchas familias que vivieron el conflicto. Como lo manifestó *Santos Martínez, un campesino desplazado por la violencia que recibió su indemnización. "Me gustaría volver a trabajar en el campo pero ya mi condición no me da. Esta platica es para mis hijos".

Las jornadas también se llevaron a cabo en los municipios de El Carmen de Bolívar y Magangué, para un total de 290 cartas de indemnización administrativa entregadas, por valor de más de 2.600 millones de pesos. "Esto es para arreglar la casa y ayudar a mis hijos y nietos", dijo *Josefina Orozco sobreviviente de El Carmen de Bolívar.

En las entregas, se cuenta con el acompañamiento del Banco Agrario, única entidad autorizada para el cobro de los recursos.

“Las personas beneficiadas se presentan con su cédula y la carta entregada por la Unidad y de manera inmediata se le entrega el efectivo. Anteriormente utilizábamos el sistema de pico y placa, ahora estamos disponibles de lunes a viernes, en los horarios establecidos por la entidad”, preciso Yanina Medina, asesora comercial del Banco Agrario.