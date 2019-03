Bajo caudal del Cauca genera afectaciones en zona rural de Achí, Bolívar

En un recorrido hecho por una comisión de la Contraloría General de la República por la Mojana Bolivarense, se pudo evidenciar cómo la disminución significativa en el caudal del Río Cauca ha provocado graves afectaciones en el corregimiento de Guacamayo, zona rural del municipio de Achí, sur de Bolívar.

El ente de control dio a conocer que los habitantes de esta población están literalmente sin agua y sin peces y además los menores de edad no reciben alimentación.

“Desde que empezó esta sequía, nuestra calidad de vida ha bajado en más de un 50 por ciento. Todo es más caro porque si no se puede cultivar todo sube, los peces ya no se consiguen, uno ya no come pescado sino todo el pollo y la carne que viene de Magangué”, aseguró Eulalia Asencio, madre comunitaria del corregimiento.

Los habitantes también denunciaron que el acueducto no da abasto para abastecer a todas las casas del preciado líquido y el servicio de energía eléctrica es deficiente.

La disminución de los caudales del río Cauca según la Contraloría General de la República, ha sumado 57 centímetros, con lo que la actividad pesquera y cultivo de arroz se han visto afectados de forma sensible.