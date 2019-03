Denuncian a la CAS por mala atención a animales rescatados

Andrea Padilla vocera en Colombia de AnimaNaturalis Internacional denunció que la autoridad ambiental de Santander, CAS, no cuenta con la infraestructura necesaria para brindar atención a aquellos animales que son recuperados en malas condiciones. Aseguró que un mismo funcionario de la entidad le informó que hay varios animales en guacales y jaulas porque no hay donde ubicarlos.

"Nos parece preocupante esta situación, me reservo el nombre del funcionario de la CAS, pero logramos conocer que incluso la Policía no está decomisando animales por misma orden de la entidad porque no hay en donde ubicarlos", indicó Padilla.

Esto se da a conocer luego de que AnimaNaturalis le solicitara formalmente a la Procuraduría delegada para asuntos ambientales que investigara la autoridad ambiental por tener por más de 10 años un mono araña atado a una cadena, y tres guacamayas en una jaula en las que no podían ni extender las alas.

"Lo que ya sabemos es que el caso está en manos de la Fiscalía. El mono está en un sótano escondido y está deprimido muriendose de hambre y tristeza, sigue en manos de la CAS pero lo trasladaron a un centro de fauna porque estaba en poder un tenedor de fauna, es decir una persona particular", agregó la vocera.

Plan Nacional de Desarrollo

Dijo la vocera que además es preocupante que en el Plan Nacional de Desarrollo no haya quedado nada para los animales por lo que la semana pasada entregaron al Congreso de la república siete proposiciones y la cuarta de esas, es que todas las autoridades ambientales de todo el país construyan su centro de atención y valoración de Fauna Silvestre.

"Que haya seis por regiones y adicional que se cree un comité el el Ministerio de Ambiente que haga acompañamiento y vigilancia a dichos centros", señaló padilla.