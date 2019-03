Floridablanca descarta adoptar pico y placa tras monumentales trancones

Héctor Mantilla alcalde de Floridablanca descartó que se pueda implementar un pico y placa en el municipio tras los monumentales trancones que se han presentado estos últimos días. Indicó que la congestión no se está presentando a diario y pidió a los conductores paciencia.

"Esta no es una administración represiva, no tomamos medidas que generan daño al bolsillo de los florideños, no vamos a poner pico y placa llamamos a comprensión, es temporal no es definitivo", dijo Mantilla.

Por su parte, conductores pidieron que se adopte tal medida o por lo menos, se incrementen los alféreces en las vías para que no ocurran trancones como los de este martes.

"Duramos casi dos horas para transitar desde Tayrona hasta la Ardila Lulle, los agentes de tránsito no se ven por ningún lado", señalaron algunos taxistas.