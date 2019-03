Guayacán hace posible vivir todos los días de vacaciones

Guayacán es un proyecto ubicado en las afueras de la ciudad, en el municipio de Piedecuesta, en el cual se podrá disfrutar de un ambiente más limpio, fresco y saludable para la familia. Con zonas comunes que le permitirán vivir gratas experiencias junto a familiares y amigos, pues la principal característica del proyecto es el hecho de que podrá vivir todos los días como si se estuviera de vacaciones.

Este es un conjunto residencial, conformado por 4 torres de 13 pisos y 4 apartamentos por nivel, 3 alcobas, 2 baños, sala, comedor, cocina con barra americana, 2 baños, hall estudio y parqueaderos.

En cuanto a zonas sociales, Guayacán cuenta con piscina de adultos y niños, cancha múltiple de micro futbol y baloncesto, gimnasio totalmente dotado, salón social para realizar sus eventos familiares, turco y solárium. Además, un amplio parque lineal que le otorga un ambiente campestre, tranquilo y natural.

Si desea mayor información del proyecto no dude en comunicarse al número 3202117500 o diríjase a la oficina ubicada en la dirección Calle 1 ND # 2 - 75 La Argentina en nuestro horario de atención de 9:00 am a 6:00 pm.