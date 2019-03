Por calidad del aire es necesario pico y placa ambiental

Para el profesor Kento Taro especialista en temas de ambiente es necesario aplicar un pico y placa ambiental en el Área Metropolitana de Bucaramanga que busque disminuir el número de vehículos que circulan por la ciudad.

Esto después de conocer un reporte de la calidad del aire en municipios como Bucaramanga y Floridablanca en donde pasó de ser moderado a dañino sobretodo en niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

“Lo que está sucediendo es algo atípico un fenómeno atmosférico que no sucede todo el tiempo porque estamos en el fenómeno del niño en pleno furor. La solución no es un día sin carro porque solo ayuda para los días siguientes pero el impacto no es muy grande”, dijo Taro.

Esta baja en la calidad del aire según el profesor se da por el clima que se viene presentando en el país.