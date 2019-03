Varias afectaciones deja cierre de la compuerta de Hidroituango a Mojana

Disminución de los caudales del río Cauca, afectación a la pesca y cultivos de arroz y maíz, son la afectaciones que padecen los habitantes de la Mojona Bolivarense, tras el cierre de la compuerta de Hidroituango, revela la Contraloría General de la República.

La situación más preocupante se presenta en el corregimiento de Guacayamayo, del municipio de Achí, en el sur del departamento de Bolívar, que está literalmente sin agua y no está recibiendo alimentación para los menores de edad, afirma el informe de una comisión de la Contraloría General de la República, luego de un recorrido por la Mojana Bolivarense.

Señala, que el cierre de la primera compuerta en Hidroituango, ocasionó la afectación a la actividad pesquera y cultivos como el de arroz se han afectado de forma sensible.

El Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, que encabeza la comisión del ente de control que realiza esta inspección, manifiesto que "la situación actual es de tal gravedad que el equipo pudo visualizar tramos del río que se pueden cruzar a pie y en donde alcanza 57 centímetros, mientras que en el corregimiento de Guacamayo no tiene agua pues su única fuente de abastecimiento es este afluente, a lo que se suma que la sede educativa no tiene servicio sanitario y no se cuenta con recursos para invertir en el mantenimiento de la sede".

"Estudiantes y autoridades educativas manifestaron que no están recibiendo alimentación para los menores, debido a las afectaciones que siente una población de 1.800 habitantes, cuya principal actividad económica es la agricultura y la pesca", agregó.

Al finalizar el recorrido la Contraloría General de la República instaló en Magangué una Mesa Técnica que contó con la presencia de organizaciones sociales de La Mojana y otros gremios, se establecieron compromisos para que se presenten acciones inmediatas para superar las calamidades.

También se solicitó a EPM, atención a los afectados y presencia en la Mojana Bolivarense a fin que se proceda con el censo de población afectada, inventario de daños estructurales y ambientales y se definan acciones de contingencia para minimizar el riesgo derivado de la disminución de caudales del Río Cauca.