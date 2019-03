Conductores intermunicipales bloquean Terminal de Transporte de Cartagena

Desde tempranas horas de este lunes, los conductores de rutas intermunicipales de diferentes poblaciones del norte del departamento de Bolívar, tienen bloqueado el acceso y la salida de la Terminal de Transporte de Cartagena con una jornada de protesta.

Los transportadores, se plantaron en la terminal terrestre para mostrar su voz de rechazo frente a la nueva medida que estipula el ingreso de estos buses a la ciudad, por la recién inaugurada Vía Campaña.

Los conductores aseguraron que esta determinación ha significado una disminución del 80 por ciento de sus ingresos. “Nos están desviando por una carretera llena de lotes baldíos. Los carros no están produciendo porque no recogemos la misma cantidad de pasajeros que antes, si no nos dejan entrar por La Cordialidad quedaremos en la ruina”, expresó Yesid Melgarejo, uno de los transportadores afectados.

Los manifestantes también denunciaron que por la soledad de la Vía Campaña, los delincuentes están haciendo de las suyas dentro de los vehículos. “Ya se han presentado atracos y agresiones de manera reiterada a los conductores. Queremos velar por la seguridad de todas las personas”, agregó Melgarejo.

En la protesta participaron conductores de buses que llegan hacia algunos municipios como Turbana, Marialabaja, Turbaco, Arjona, Mahates, Arenal, Santa Catalina y Santa Rosa de Lima, causando traumatismos en el transporte.

Según las autoridades de Cartagena, la vía Campaña que une a la carretera Variante Cartagena-Mamonal con la vía La Cordialidad, permite que el flujo de buses municipales e interdepartamentales llegue directamente a la Terminal de Transporte sin necesidad de ingresar al casco urbano de la ciudad, evitando así mismo congestiones vehiculares.

En el lugar hacen presencia el gerente de la Terminal de Transporte, Luis Romero, y el comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Metropolitana de Cartagena, Cristian Pérez.