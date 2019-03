Alcalde descarta que vaya a extender pico y placa

De momento no habrá variaciones en la aplicación del sistema del pico y placa en Bucaramanga de acuerdo a lo expresado por el alcalde Rodolfo Hernández Suárez en su alocución de este lunes, a través de Facebook Live.

El mandatario había advertido que considera pertinente hacer más riguroso el pico y placa para llevarlo a cuatro dígitos cada día. Sin embargo, dejó esa posibilidad al pedido de la comunidad. En otra alusión a la restricción vehicular dijo que se hace necesario endurecer el esquema para evitar la salida a la calle de tantos carros. Sin embargo, ratificó que no tomará una decisión sino que va a esperar a que la comunidad lo pida.

En tal sentido, el alcalde criticó al presidente ejecutivo de Fenalco, Alejandro Almeida por oponerse a la extensión del pico y placa. "Creen que los carros compran; que vayan a las ciudades europeas donde la moda es peatonalizar calles y restringir el ingreso de carros a sectores como el centro de las ciudades".

El alcalde también hizo una apuesta singular; dijo que estaba seguro que no le iba a pasar nada al ex senador Luis Alberto Gil Castillo, involucrado en el escándalo por un supuesto plan para frenar la extradición de Jesús Santrich, a cambio de dinero. "Apuesto lo de una cancha que no va a pasar nada".

Hernández Suárez dijo que el exsenador Gil Castillo es el jefe político del concejal de Bucaramanga, Pedro Nilson Amaya, uno de sus principales contradictores y quien fue la persona que logró la congelación del incremento en el impuesto predial unificado.