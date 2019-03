Informe de Skava no nos da confianza, nos genera más dudas: Ríos Vivos

Al conocer el informe de la empresa noruego-chilena Skava, sobre la investigación causa-raíz de lo que posiblemente llevó al colapso del túnel de captación en Hidroituango, desde Ríos Vivos advierten que es un reporte que genera más dudas que alivios.

Isabel Zuleta, coordinadora de Ríos Vivos, que se encuentra en La Mojana haciendo un recorrido por las poblaciones afectadas por el proyecto, aseguró que ese informe carece de rigurosidad y se debe esperar a que casa de máquinas se desinunde para tener un reporte real, que si de tranquilidad a las familias afectadas desde mayo pasado.

“Para nosotros el informe no sólo carece de rigurosidad, dijeron que es un informe físico, pero también dijeron que no hay manera de acceder físicamente a hacer pruebas en terreno. Hemos insistido en que se hagan esas pruebas físicas porque no confiamos en la información que ha dado a este grupo de expertos Skava por parte de EPM, información documental, no nos da la suficiente confianza de creer en el informe”, dijo la señora Zuleta al insistir que “antes que dejarlos tranquilos ante el riesgo, el informe no cumple con las expectativas y los deja con más dudas, antes que certezas”.

Aseveró que es contradictorio que quien produce el daño, en este caso EPM, no puede contratar a quienes van hacer el informe, sobre esta emergencia generada por Hidroituango.

“Dijimos desde un comienzo que era un proceso erosivo, la firma que falta ahí por investigar no la vemos, porque nosotros vemos que es un informe totalmente reducido, contar de lavarle las manos y la imagen a Empresas Públicas de Medellín. Dijimos hace tiempo que Refocosta estaba arrojando material a las aguas del río Cauca y eso pudo generar erosión, el informe es incompleto, pero además de que nos da la razón, deja más dudas a la sociedad, porque si se fijan en lo que dijo el Gobernador en la audiencia pública con la Procuraduría, él dijo que no había estudios para hacer el tercer túnel y el informe dice que hay errores en los estudios, cómo puede ser si no los había”, puntualizó.

Anunció que en dos semanas habrá una gran movilización de afectados por Hidroituango, en Caucasia, con familias y organizaciones comerciales, sociales y culturales, afectadas en el Occidente y Bajo Cauca de Antioquia, además de toda la zona de La Mojana.

Le exigen a EPM la seguridad del tránsito del afluente por el proyecto, el tránsito normal del río Cauca, además reparación y atención a las afectaciones ambientales, y reparación económica a los afectados en estas poblaciones de influencia del proyecto.