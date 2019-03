Moisés Gallego: "El cobro de reconexión en los servicios es un abuso"

Gran indignación ha causado en la Asociación de Usuarios de Servicios Públicos en Manizales, el anuncio hecho por la Corte Constitucional, según el cual se hunde la iniciativa que buscaba gratuidad en la reconexión.

Su presidente, Moisés Gallego, dijo que es algo lamentable para la ciudadanía, ya que este tipo de cobros son injustos desde todo punto de vista.

“ Las tarifas que aplican las empresas a veces son iguales o superiores a lo que vale un mes de servicio. En el caso del internet por ejemplo los costos son muy elevados, al igual que en la energía y el agua, ya que una persona puede pagar 30.000 pesos de reconexión, cuando el consumo mensual está entre los 28.000 y 32.000 pesos aproximadamente. Es por eso que seguimos asegurando que el cobro de la reconexión es un abuso.

Se debe tener en cuenta que un usuario no deja de pagar porque quiere que le suspendan el servicio, sino porque no tiene el dinero para cubrir la factura, ya que las condiciones sociales y económicas del país son muy malas. Por eso insistimos en que debe ser gratuita la reconexión para los estratos 1, 2 y 3, aclarando que las personas de las estratificaciones 4, 5 y 6 no es que sean ricas, ya que con mucha dificultad alcanzan a ser una clase media.”

Anunció que el comité que dirige prepara actualmente una asamblea para analizar dificultades como esta, y la que plantea el decreto 2412 del 24 de diciembre de 2.018, que ordena a la ciudadanía hacer una contribución desde el próximo mes de agosto en las tarifas de aseo, con el fin de que el gobierno nacional implemente programas para fomentar el reciclaje.

Señaló que se analizará con un grupo de abogados la manera en que se puede hacer uso de los mecanismos de participación cívica como un referendo, pero que estos deben ser acompañados por una gran movilización, ya que los parlamentarios del país siempre buscan hundir las iniciativas que presenta la gente.