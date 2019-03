Alcaldía de Ibagué buscaría otro endeudamiento /

La Secretaría de Hacienda de Ibagué presentará un proyecto de acuerdo en el que solicitará otro empréstito ante el Concejo de la ciudad.

Caracol Radio habló con Juan Espinosa, secretario de Hacienda y dijo: "Vamos a radicar el proyecto de empréstito por 40 mil millones de pesos en aras de subsanar el hueco fiscal que nos ha dejado la devolución de más de 25 mil millones de pesos a Coldeportes, para poder continuar con el cumplimiento del plan de desarrollo que es la construcción de los escenarios deportivos o la continuación de los mismos".

No obstante, el funcionario aseguró que esperan no hacer uso del empréstito en la medida que "Coldeportes cumpla con su promesa, no al Alcalde, sino a los ibaguereños".

Es importante recordar que el Gobierno Nacional se comprometió con entregar más de 40 mil millones de pesos a la ciudad, retornando los 25 mil millones y dar otros 20 mil millones, para que sean invertidos en los escenarios.

"El señor alcalde se comprometió en entregar los escenarios deportivos y lo que queremos es decirle a la comunidad que si Coldeportes no le cumple a la ciudad, el alcalde sí lo hará . Esperamos que los concejales aprueben esta iniciativa", aseguró el secretario Juan Espinosa.