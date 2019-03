Modifican texto de polémica valla publicitaria en Cartagena

Fuertes críticas generó a través de redes sociales una valla publicitaria de Cerveza Aguila ubicada en la Avenida Santander de Cartagena, donde se encontraban ilustrados los artistas Joe Arroyo y J Balvin.

El mensaje principal de la gráfica señalaba "Colombia evolucionó y sus ídolos también", palabras que fueron duramente cuestionadas por considerarlas racistas y ofensivas con el legado musical de Álvaro José Arroyo, quien es de los personajes más queridos en la región Caribe.

“Eso es algo común que las empresas renueven sus logos, marcas e imagen corporativa; pero hacerlo de esta forma me parece lo menos creativo y altamente ofensivo. Teoría darwiniana de la evolución poniendo al Joe Arroyo (Afroclombiano, Cartagenero y Caribeño) como símbolo de lo pasado y a J. Balvin (reguetonero paisa) como el evolucionado. Es acaso que los publicistas y creativos de hoy no les enseñan acerca de las sensibilidades. Los ejecutivos de cuenta y departamentos de mercadeo de la cervecería no ven que esta burda comparación es denigrante hacia el Joe y lo que representa”, sostuvo en su cuenta de Facebook el publicista y Máster en Democracias Actuales, Edwin Salcedo Vásquez.

Luego del incidente, la empresa de bebidas embriagantes ordenó el desmonte de la pieza publicitaria inicial, y modificó el texto utilizando las palabras de su tradicional slogan “Imagen sin igual sabor siempre igual”. Así mismo aclaró por intermedio de la empresa encargada de manejar temas de comunicaciones, que la intención de la controversial valla no era generar una ofensa, sino que hacía parte de una campaña de expectativa para anunciar una canción del cantante reguetonero en el Carnaval de Barranquilla