Asaltan la Heladería Ventolini en el oeste de Cali

Un gran susto se llevaron las personas que se encontraban en el establecimiento público del oeste de Cali, luego que sujetos armados ingresaran hasta el lugar hurtándole las pertenencias a uno los clientes.

Este atraco se registró en la tradicional Heladería Ventolini, ubicada en la avenida 4 oeste en momentos que por lo menos 30 personas entre quienes se encontraban varios niños, departían en un ambiente familiar y de manera desprevenida.

Ese momento fue interrumpido por dos sujetos que se movilizaban en una moto de la que descendió uno de ellos y tras intimidar a una pareja, la despojo de sus pertenencias entre ellas una cadena de oro.

Algunas de las personas al ver lo que estaba sucediendo se escondieron en los baños del establecimiento mientras que otras gritaban. El guarda del lugar relató que fue amenazado por el asaltante si se atrevía a utilizar su arma de dotación.

No podía hacer nada porque el sujeto me apuntaba y yo no me iba hacer matar”, dijo el vigilante

Solo minutos después de haber sucedido el atraco las autoridades llegaron al establecimiento público. Entretanto con retratos hablados y cámara instaladas en el sector, las autoridades tratan dar con los dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.