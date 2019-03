Mi hijo está enfermo: Madre del joven raptado en Bello, Antioquia

Una angustiosa petición hizo la madre del joven raptado por una banda delincuencial en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá.

La madre del joven raptado desde el pasado 25 de febrero, en el sector de Niquía donde hay confrontación de por lo menos 10 grupos criminales, al parecer, le solicitó a una de ellas, los de Pachelly, que se lo regrese, porque su hijo está enfermo y requiere tomar unos medicamentos.

“Que me lo entreguen inmediatamente como se me lo llevaron los de Pachelly, el niño tiene una discapacidad, él tiene que tomar un medicamento diario. Ahí donde está debe estar loquito porque no tiene la droga, está sufriendo mucho, los vecinos todos, él toma ritalina que me la da el neurológico de Antioquia”, afirmó la madre.

Tanto la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, como la Alcaldía de Bello, habían confirmado que el menor de edad se encuentra secuestrado por esa banda delincuencial, luego de estar en medio de uno de los hechos de violencia que han ocurrido en los pasados días. El CTI de la Fiscalía compartió un cartel con la descripción del joven.