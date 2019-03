Alcalde de Cartagena destacó acompañamiento que ha dado la Vicepresidencia

Complacido con el acompañamiento que brinda la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, a la gestión que adelanta al frente de la alcaldía de Cartagena, se mostró el burgomaestre Pedrito Pereira, luego de la reunión sostenida en la Vicepresidencia.



Pereira destacó que dentro de este trabajo conjunto se debe aprovechar el proyecto de protección costera que ha sido impulsado por la Vicepresidencia lo que se convierte en una gran oportunidad para el futuro turístico de Cartagena y el ordenamiento de todo el litoral. “En la zona norte empezamos con el plan de la bandera azul y vamos con un comité de playas, liderado por la Vicepresidenta, con todas las entidades que tienen competencia y donde Cartagena pueda ser ejemplo mundial en la organización de la playas”, afirmó.



El mandatario destacó el impulso que le ha dado el Gobierno Nacional al proyecto de protección costera y en “estos 4 meses del encargo hemos podido superar obstáculos que estaban impidiendo el avance como la autorización de la Dimar, la licencia de la ANLA, la aprobación de las vigencias futuras de Planeación Nacional, todo esto con la gestión de la Vicepresidencia de la República y estamos en la programación de las obras y un componente social para los operadores de las playas, pero que tendrán unas responsabilidades para los nuevos modelos que se van a implementar en Cartagena de Indias”, agregó.



Pereira dijo que se está buscando un lugar emblemático para que todos los vendedores informales de la ciudad puedan ubicarse y ejercer su trabajo de manera digna y que el turista se sienta bien atendido. Por otro lado, destacó que es urgente el nuevo diseño de la estructura administrativa de la alcaldía y para ello “hemos contado con todo el apoyo de la Función Pública y vamos a presentar el proyecto de acuerdo al Concejo para las facultades de que Cartagena pueda tener una planta de personal acorde a las necesidades del Distrito ya que Cartagena hace más de 18 años no se actualiza la planta de personal de la alcaldía”.



Y es que Cartagena tiene un gran número de funcionarios contratados mediante prestación de servicios ya que las “labores misionales de la alcaldía las prestan estos contratistas. Con este estudio de Función Pública se sabrá cuáles deben estar en la planta de personal para que esta modalidad de contratación ya no sea tan utilizada en el Distrito de Cartagena en labores como los salvavidas o los cuidadores de los centros de vida y así dejar a Cartagena organizada”, agregó Pereira.



Finalmente, el burgomaestre destacó el trabajo realizado mediante las campañas “Las murallas soy yo” y “Lo valioso es no tener precio”, con operativos permanentes y el apoyo de los organismos de control y la policía en toda la ciudad. “Ya se ha aplicado la extinción de dominio sobre muchos bienes que son dedicados a estas actividades de explotar nuestros menores, vamos a seguir en esa intensidad y también hemos contado en con toda la colaboración de la Vicepresidenta por la protección de nuestros menores y que no se vea Cartagena como un destino de turismo sexual, eso no lo podemos permitir y vamos a seguir trabajando en esa línea”, repuso.