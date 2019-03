Aunque el puente no haya colapsado no indica que este bien construido: SCI

En un documento enviado al Fondo de Adaptación la Sociedad Colombiana de Ingenieros dejó entre dicho que tiene dudas sobre el diseño y durabilidad del puente Hisgaura.

Si bien la SCI explicó que no se les entregaron los documentos donde especifican la construcción y diseño del puente señaló que "el hecho de que no haya colapsado, no indica que este bien diseñado o bien construido. Así mismo, se establece que si el puente no colapsa en la prueba de carga, no quiere decir que el puente esté bien diseñado o bien construido".

Lea también: Invías pidió dos semanas más para recibir las obras del puente de Hisgaura

Agregó en la misiva que si el puente Hisgaura llega a ser recibido tendrá unos costos importantes de mantenido durante toda su vida útil y "en caso de que se comprueben que existan errores en su construcción Sacyr deberá ser penalizado económicamente por este hecho".

Por otra parte, el documento firmado por el presidente de la SCI, Argelino J. Durán Ariza, reiteró la idea de contratar una auditoría independiente ya sea nacional o internacional que deje establecidos cuáles son los errores, deficiencias y problemas futuros de durabilidad y garantía del puente Hisgaura.

Le puede interesar: Corrigen defectos en el puente atirantado