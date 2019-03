"El Carnaval de Barranquilla es otro sabor": Turista mexicano

Se espera que más de 300.000 personas, entre turistas y visitantes, lleguen a Barranquilla para disfrutar de los diferentes desfiles del Carnaval. Uno de ellos es Miguel Sánchez, un mexicano que llega, por primera vez, a la ciudad para estas fiestas.

"Puedo decir que es el carnaval del pueblo; porque aquí en Barranquilla uno siente que la gente está muy identificada con su carnaval", dijo a su llegada al Aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Sánchez dice que le gusta mucho los diferentes disfraces que se en en el Carnaval. "Yo no he visto esto en ningún lugar del mundo, me gusta mucho, es diferente", dijo.

Por el Aeropuerto Ernesto Cortissoz pasarán 27.000 pasajeros, de los cuales 2.200 llegarán en 18 vuelos adicionales y se espera que varios turistas lleguen a la ciudad por lo que el recibimiento preparado por parte de la terminal aérea es con grupo de millo, cumbia y mucha música.