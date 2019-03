Niegan traslado de hospital a venezolana embarazada de gemelos en Boyacá

Gisselle Nathaly Teran Peña, llegó en estado de gestación gemelar a Duitama (Boyacá), desde estado de Trujillo (República de Venezuela) en noviembre del 2018 junto con su esposo y su primer hijo de 3 años: todos están indocumentados ya que salieron huyendo del vecino país, para buscar oportunidades de subsistencia en Colombia.

La joven de 20 años, que actualmente tiene aproximadamente 30 semanas de gestación, no ha podido trabajar debido a su embarazo, y su esposo, se dedica a la construcción cuando hay oportunidad.

En los últimos días, la mujer presentó fuertes dolores y complicaciones de salud debido a una caída que tuvo, y denunció que al abordar el servicio de salud, varias trabas dificultaron su atención rápida y oportuna.

“Vine al hospital regional de Duitama porque tenía un fuerte dolor en el vientre, pero no me atendieron porque estaba indocumentada, y me dijeron que no era una urgencia. Luego de que me caí, ya me dejaron entrar, me atendieron, me hospitalizaron y me dijeron que como mi embarazo es gemelar necesito un hospital de tercer nivel (este en el que estoy es de segundo nivel), pero ninguno ha querido recibirme según nos dicen, porque no tengo documentos, porque no tengo seguro y que estoy en condición de ilegal o indocumentada en este país. Además, tengo infección severa urinaria”, denunció en Caracol Radio la mujer venezolana.

Tras el anterior señalamiento de la ciudadana extranjera, Luz Mila Acevedo Galán, directora del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Antonio Nariño con sede Duitama, explicó en Caracol Radio que “se trata de un tema humanitario. Es indignante que se ponga por encima la vid de 3 personas, unos tramites administrativos. Si bien es cierto que el migrante tiene la obligación de hacer un ingreso legal y con toda la reglamentación al país, la situación irregular de Gisselle Nathaly no es algo que ella haya propiciado con dolo”.

Acevedo Galán, quien trabaja de la mano con ACNUR y Opción Legal, el tema de atención jurídica a personas con necesidad de protección intencional, en el marco del tema de migración masiva de venezolanos estamos, explicó que la ciudadana venezolana en estado de embarazo, no está indocumentada por el simple hecho de ir contra las normas colombianas.

(...)