Hidroituango y el verano tienen en jaque a arroceros del bajo Cauca

La Federación de arroceros -seccional bajo Cauca- reveló que miles de cultivadores no han podido iniciar las siembras del cereal para este primer semestre del año porque no hay nivel freático, es decir humedad en la tierra cultivable, lo cual atribuyen a la pasada sequía del río Cauca por maniobras en el proyecto Hidroituango.

Esta situación fue denunciada ante EPM por los dirigentes de este gremio. El Director de Fedearroz Seccional Caucasia, Israel Callejas Álvarez, explicó que mediante carta le solicitaron a la empresa de servicios públicos activar lo más pronto posible el plan de reactivación a la economía del bajo Cauca.

Los agricultores reclamaron de EPM que les subsidien los insumos y semillas, lo cual, según el señor Callejas Álvarez, le representaría a EPM unos 600 mil pesos por hectárea.

“Hay una gran responsabilidad si no se hace la reactivación económica porque de no hacerse las personas seguirán aguantando hambre por la falta de generación de sus cultivos, que en últimas son cultivos sociales de pequeñas hectáreas, pequeños productores”, aseguró don Israel.

Sobre la situación con los cultivadores de arroz, el líder arrocero detalló que la mayoría teme sembrar sus hectáreas porque la tierra está seca.

Reconoce, sin embargo, que esto también se debe al verano que redujo aún más el bajo nivel del río Cauca a principio de febrero.

“No hay nivel freático se perdió está completamente seca la tierra, estamos en sequia pero EPM no se pueden escudar en eso para no hacer la reactivación de la economía”, añadió el dirigente gremial.

Según los cálculos de los cultivadores, para este fecha ya se deberían empezar a sembrar unas siete mil 500 hectáreas de arroz lo cual aún no sucede.

Sobre este particular, EPM respondió a las inquietudes de los arroceros y les aseguró que “aún no se tiene certeza sobre la posibilidad de que se presentara esta afectación, ya que el comportamiento del nivel freático no solo está regulado por el descenso o aumento en los niveles del río Cauca y más aún en el corto tiempo que duró el río con caudales por debajo de los valores históricos”.

