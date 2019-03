El lunes arranca el pico y Placa en Cúcuta

La Secretaría de Tránsito Municipal mediante el Decreto 0300 del 28 de febrero del 2019, tomó medidas para la circulación de vehículos en Cúcuta.

Los vehículos con placa metropolitana tendrán pico y placa de lunes a viernes de 7:30 am a 9:00 am, 11:30 am hasta la 1:30 pm y desde las 5:30 pm hasta las 7:00 pm.

La medida “Placa Día”, se determinó para vehículos de servicio público individual (taxis), y los respectivos de placa nacional (automóviles, motocicletas, camionetas, camiones y volquetas), y placa extranjera.

Los taxis tendrán restricción de lunes a viernes desde las 7:00 de la mañana hasta las 23:00 horas en todo el territorio municipal.

La Campaña pedagógica inicia desde 4 al 15 de marzo del 2019, y empieza a regir a partir del 18 de marzo del presente año con las respectivas sanciones.