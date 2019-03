Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, viernes 1 de marzo

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde hoy comienza a regir el nuevo perímetro del pico y placa en el centro de Armenia que va desde la carrera 13 hasta la carrera 22 y entre la calle 11 a la calle 25, los horarios de restricción de mantienen iguales.

Fanny Amparo Martínez secretaria de tránsito y transporte recordó que la multa por infringir esta restricción es de 414.000 pesos, por eso invitó a los conductores a respetar la medida que busca mejorar la movilidad en el centro de Armenia que es donde confluyen el 90% de los vehículos que transitan en la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Según el Dane, Armenia es la cuarta ciudad con mayor desempleo de Colombia, y es que en las recientes cifras de desocupación laboral reveladas por el Dane muestran que el desempleo en la capital del Quindío aumentó en más de dos puntos con respecto al año anterior.

Desde Camacol sostiene que el desempleo en Armenia ha aumentado, debido a la parálisis del sector.

La directora ejecutiva de Camacol en Quindío Milena Arango indicó que no es un secreto que la construcción es un dinamizador muy alto de la economía, sin embargo y debido a las normas, regulaciones o modificaciones en el POT que han llevado a varios proyectos a parar, esto ha generado un efecto dominó, cuyas consecuencias las han tenido que asumir los obreros y personal profesional de las obras.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El departamento del Quindío ya cuenta con su primera planta de producción de marihuana medicinal.

Verabys, compañía canadiense productora de aceites y extractos de cannabis medicinal, ha decidido invertir 13 millones de dólares en la ampliación de su operación y la adecuación de la planta de cannabis medicinal en el municipio de Córdoba, Quindío

Juan Pablo López gerente de operaciones de Plantas Medicinales de Colombia Plantmedco explicó que la idea es tener 7 hectáreas sembradas de marihuana medicinal al finalizar este año donde esperan generar 2000 empleos en los próximos tres años, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La senadora del movimiento MIRA en el Eje Cafetero Aydee Lizarazo dijo que respalda la propuesta del gerente de la FedeCafé de no vender café en la bolsa

La parlamentaria considera que son valederas las razones del gerente del gremio cafetero, pues los precios del grano desde hace mucho tiempo están muy bajos y no justifica que los productores sigan trabajando a pérdidas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, seccional Armenia, embargó 246cuentas bancarias de contribuyentes del Quindío que no atendieron al llamado para ponerse al día con sus obligaciones fiscales que ascienden a los 12.196 millones. Además efectuaron 30 embargos a bienes inmuebles por 1.749 millones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Para el 11 de marzo fue aplazada la audiencia contra el ex alcalde de Montenegro, James Cañas y varios concejales y ex concejales investigados por la procuraduría general de la nación por presuntas irregularidades en la presentación del proyecto sobre la zona de desarrollo turístico en esa localidad.

El ex alcalde James Cañas dijo que tienen todos los soportes documentales para demostrarle a la procuraduría que si actuaron conforme a la ley y que además no entiende porque el alcalde actual de Montenegro, Álvaro Hernández no entregó la documentación a la CRQ si ya tenía toda la potestad para hacerlo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Una mujer y dos hombres fueron capturados por el CTI de la fiscalía en el Quindío, los detenidos harían parte de la organización delincuencial denominada Clan de Los Hermanos dedicada al hurto por medios informáticos donde se habrían apropiado de 185 millones de pesos.

Según la fiscalía esta banda que tenía su radio de acción en la costa atlántica y el eje cafetero sería responsable de por los menos 12 casos de robo informático de cuentas bancarias.

El modos operandi de esta banda era que aparentemente, bloqueaban la simcard de la empresa de telefonía celular de la víctima, luego una persona con conocimientos informáticos hacia cambio de la clave personal de las cuentas bancarias en los portales transaccionales y retiraba los dineros que en el caso del Quindío era depositados en otra cuentas en el municipio de La Tebaida.

En el operativo realizado en Armenia los investigadores del CTI incautaron dos computadores portátiles, 7 celulares, 17 tarjetas de entidades financieras, 150 simcards y 13 millones de pesos en efectivo

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia, dos ladrones resultaron al parecer heridos luego de que pretendían atracar a dos taxistas, los hechos se habrían presentado en el barrio Génesis al sur de la capital del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Deslizamientos de tierra, inundaciones y evacuación de viviendas dejan las fuertes lluvias en Armenia en la presente semana

Javier Vélez de la oficina municipal de la gestión del riesgo explicó que en su mayoría las emergencias se han presentado por mal manejo de las aguas lluvias, y la construcción en zonas de riesgo que amenazan derrumbes.

La Vereda Travesías de Calarcá, fue priorizada por la CRQ para monitoreo de tipo ambiental porque esta localidad, según el Ideam, se encuentra en alerta naranja por posibles casos de deslizamientos debido a la presencia de las altas lluvias en los últimos días

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Concejo de Salento aprobó, el proyecto de acuerdo que busca prohibir en esa localidad del Quindío, el desarrollo de actividades de minería de metales y piedras preciosas de pequeña, mediana y gran escala, a fin de garantizar la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio".

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El senador Álvaro Uribe desde Armenia señaló que, aunque no está de acuerdo con la JEP, si deben hacerse varias modificaciones.

Y es que de acuerdo con el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe, aunque en el CD quisiera que no hubiera ley de Jurisdicción Especial para la Paz, la realidad hoy no permite eliminarla, pero si reformarla.

El ex presidente Álvaro Uribe defendió a EPM, tras las investigaciones de la Fiscalía por hidroituango.

El Centro Democrático seleccionará candidatos para las elecciones de octubre en el Quindío, sin señalamientos por corrupción, Fue lo que dijo el senador Álvaro Uribe, quien se reunió en las últimas horas con personalidades políticas de todo el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Continúa en Bogotá la Vitrina Turística de Anato, allí el Fondo Nacional de Turismo, Fontur entregó el reconocimiento al Punto de Información Turística de Salento, Quindío como el Mejor Informador PIT del país.

Sebastián Mauricio Rodríguez Padilla, egresado del programa Administración de Hotelería y Turismo de la Institución Universitaria EAM, recibió el reconocimiento por su labor como coordinador del Punto de Información Turística de Salento, Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El proyecto “pueblito panaca” avanza en diseños y en la consolidación de las normas de ley

Fue lo que dijo el director de Panaca Jorge Ballen, quien señaló que por el momento no se ha empezado a remover tierra ni nada por el estilo, pues apenas se está trabajando para la consecución de los trámites que son necesarios, pues garantizan la consecución de la licencia de construcción…

Al respecto el alcalde de Quimbaya Jaime Andres Pérez, dijo que aunque en Panaca aún no se han iniciado obras sobre el proyecto en particular, tampoco hay solicitudes de licencias.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, tres deportistas de Armenia integraran la Selección Colombia que estará participando en los Special Olympics World Games los cuales se disputaran del 8 al 22 de marzo Abu Dhabi – Emiratos Árabes. María Alejandra Roa, con síndrome de down competirá en gimnasia rítmica, mientras que Juan Alonso Ojeda y Nicolas Álvarez lo harán en natación.

En deportes, La selección Quindío de fútbol de salón femenina se juega hoy en el Espinal en el Tolima a las 7 de la noche su posibilidad de clasificar a los Juegos Deportivos Nacionales y Para nacionales Bolívar 2019, cuando enfrente a Tolima, cabe recordar que el primer partido quedó empatado 1 a 1.