En el Museo de Arte Moderno de Cartagena lo mejor del cine Checo

La Embajada Checa en Colombia celebra la semana cultural colombo-checa del 4 al 8 de marzo, con la presentación de seis películas de producción checa que han sido reconocidas a nivel mundial por su calidad fílmica, contenido histórico y trama.

Para el embajador de la República Checa Milos Sklenka este intercambio cultural a través del cine es una oportunidad única para que los cartageneros y visitantes amigos del séptimo arte, conozcan las bondades del cine checo a través de las voces de sus protagonistas y de la narrativa que incluye comedia, drama, cine mudo y animación.

La muestra será inaugurada con la presencia del embajador Milos Sklenka y la película elegida es Kolya dirigida por Jan Svěrák, la cual combina los géneros de comedia y drama. La misma fue premiada con el Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 1997.

La agenda también incluye una conferencia sobre la historia de la República Checa a cargo del embajador Milos Sklenka, a las 6:00 p.m., del miércoles 6 de marzo en la Escuela de Bellas Artes, seguido de una charla sobre la República Checa como destino Académico por las doctoras Barbara Cardona Sevcikova y Paula Skacelova.

Las películas que estarán en cartelera y serán exhibidas a partir de este lunes 4 de marzo en el Museo de Arte Moderno de Cartagena, con entrada gratuita hasta completar aforo son:

Kolja es una película checa dirigida por Jan Svěrák, combinando los géneros de comedia y drama. Exhibida en el Festival de cine de Cannes, fue premiada con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1997.

Franta Louka (representado por Zdeněk Svěrák – padre del director) es un chelista de mediana edad que reside en Praga en el año 1988 y pasa por problemas de dinero después de perder su trabajo en la orquesta filarmónica acusado de "sospechoso político" por las autoridades comunistas de Checoslovaquia. Soltero y mujeriego, y enemigo de las responsabilidades, Franta vive de clases privadas de música y de tocar el violonchelo en funerales, hasta que un amigo le propone que contraiga un matrimonio por conveniencia con una joven rusa llamada Naděžda, quien necesita adquirir la nacionalidad checoslovaca.



Erotikon es un melodrama sin sonido del 1929 del director checo Gustav Machatý, con escenario del reconocido poeta Vítězslav Nezval. Erotikon es una de las primeras películas eróticas del mundo moderno con una gran fuerza visual.

Andrea, la hija de un guardia ferroviario, es seducida por George, un joven que pasa la noche en su pequeña casa después de haber perdido el último tren. Andrea queda embarazada y debe abandonar su hogar familiar al comprobar que George no piensa casarse con ella. Su hijo nace muerto y su vida parece condenada al saber que nunca será correspondida por el hombre al que aún ama, pero en un golpe de suerte conoce a Pistek, un buen hombre que desconoce su pasado y se casa con ella. Pero cuando tiempo después George vuelva a aparecer en su vida, Andrea confirmará que sigue amándole a él y, lo que es peor, que éste ahora le corresponde.



Trenes rigurosamente vigilados es una película basada en una novela homónima de Bohumil Hrabal. Narra de manera sencilla pero deliciosa la implicación de un trabajador de ferrocarriles checo en la resistencia antinazi. Lejos de las narrativas épicas de grandes héroes, la película de Menzel mostraba personajes frágiles, de carne y hueso, víctimas y no protagonistas de los grandes eventos históricos.

La película ganó varios premios internacionales, entre ellos el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1967. Basado en una novela de Julio Verne, Una invención diabólica es un clásico de la ciencia ficción con unas animaciones totalmente avanzadas a su época. El profesor Roch está a punto de culminar un explosivo y revolucionario descubrimiento, aunque se ha quedado sin fondos para poder terminarlo. Roch es secuestrado por un malvado millonario, el conde Artigas, quien tiene su base secreta en una remota y misteriosa isla. Este logra convencer al trastocado profesor de que trabaje para él. Aunque Roch pretende utilizar su descubrimiento para el bien de la humanidad, sin saberlo, proporciona una poderosísima arma al malvado conde; mientras Simon Hart, su asistente, también retenido en la isla, consigue enviar un mensaje de advertencia al mundo. La película está narrada en pasado, a través de las páginas del diario de Simon Hart, que vemos abierto al principio, en un escritorio junto a algunos libros de Julio Verne. La historia, que adapta la novela Ante la bandera, es en realidad una metáfora sobre el uso de la energía atómica y sobre cómo el hombre utiliza la ciencia para fines destructivos. Tenemos que ayudarnos se desarolla durante la ocupación nazi de Bohemia en el transcurso de la II Guerra Mundial y describe heroísmo de una familia que esconde en su apartamento un joven judío fugitivo de campo de concentración. La película ganó 5 Leones checos y fue nominada al Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 2000.

Marketa Lazarová es película de František Vláčil de la Nueva Ola Checoslovaca de los años sesenta. Está basada en la compleja novela del mismo nombre de Vladislav Vančura considerada por gran parte de la crítica mundial como la mejor película de la historia del cine checoslovaco. Historia está ambientada en el Reino Checo durante la oscura Edad Media y trata sobre la rivalidad entre dos clanes familiares de hidalgos pobres.