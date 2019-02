Jueves 28 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Anulan la sentencia de 5 años de prisión contra el esposo de la ex alcaldesa de Armenia, investigado por el escándalo de la corrupción en la valorización.

El Tribunal Superior del Quindío acogió la solicitud de la Procuraduría General de la Nación de anular el juicio adelantado contra Francisco Valencia Salazar, esposo de la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, al considerar que la rebaja de pena concedida por el juez de primera instancia no cumplió los requisitos exigidos por la ley.

Los magistrados del alto tribunal consideraron que a Valencia Salazar no le podían conceder una rebaja en la pena, a pesar de haber aceptado cargos por la apropiación de más de 16 mil millones de pesos del municipio, porque este no reintegró al menos el 50 por ciento del dinero apropiado, como lo exige el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal.

La decisión del Tribunal Superior de Armenia, tomada a partir de la apelación presentada por la Procuraduría, le permite al municipio reclamar la indemnización que aparentemente le corresponde pagar al procesado, la cual asciende a $7.002 millones de pesos, cifra establecida en el más reciente peritaje realizado por las autoridades judiciales que intervienen en el juicio.

Condenan a 17 años de prisión a Carlos Alberto López Vallejo por ser el autor intelectual del asesinato de su esposa Débora Merly Martínez Tafur propietaria de banquetes Merly.

La juez segunda penal del circuito de conocimiento luego del pre acuerdo entre la fiscalía y la abogada del imputado condenó a López Vallejo a 208 meses de prisión y sin ningún beneficio por el delito de homicidio simple.

Fanny Amparo Martínez hermana de la víctima con lágrimas en los ojos manifestó que ya pueden cerrar este capítulo tan doloroso para su familia y que se hace justicia a pesar de que el 28 de abril se cumplirán cinco años del asesinato de su hermana.

A su turno Margarita López Martínez hija del condenado y de la víctima dijo que en su corazón aunque hay dolor no hay odio sino tranquilidad de que en este caso se hace justicia, además agradeció a los medios de comunicación y a los ciudadanos por el apoyo en todo el proceso.

A las 9 de la mañana en las instalaciones de la procuraduría provincial de Armenia deberá asistir el ex alcalde de Montenegro, James Cañas, la ex alcaldesa (E) Luz Adriana Flórez Giraldo y 16 concejales y ex concejales de esa localidad citados por el ministerio público a audiencia por presuntamente reglamentar y sancionar actos administrativos relacionados con una zona de desarrollo turístico prioritario, sin agotar los procedimientos legales establecidos.

Según la procuraduría los investigados habrían podido omitir normas relacionadas con el trámite de consulta ante la Corporación Autónoma Regional, la concertación con el Consejo Territorial de Planeación y la socialización con las comunidades la aprobación del acuerdo 010 de 2015, que denominó el corredor Montenegro-Pueblo Tapao como una zona de desarrollo turístico prioritario

En esta etapa procesal el ministerio público calificó la conducta de los implicados como grave cometida a título de culpa gravísima.

387 estudiantes del Instituto Génova en el Quindío protestaron porque no les han construido el restaurante escolar y no tienen donde recibir los alimentos.

Andrés Campuzano alcalde del bello Rincón Quindiano dijo que los estudiantes tienen razón en la protesta y por eso solicitaron a la gobernación del Quindío información sobre la construcción del restaurante.

Con una comisión de verificación, el gobierno departamental se apersonó de las quejas de la comunidad de Génova, que reclaman celeridad en la entrega del restaurante escolar de la institución educativa del municipio…

El secretario departamental de educación Francisco Javier López Sepúlveda, explicó que en las últimas horas viajó al rincón quindiano un grupo compuesto por funcionarios de la secretaría de educación, infraestructura y vigilancia y control, para determinar cuál es la situación real y buscar la manera de atenderla.

En la URI de la fiscalía en Armenia hay detenidos que llevan más de 8 meses recluidos en este lugar que está habilitado para solo 36 horas.

Luego de la carta que envió el fiscal general al Inpec donde da a conocer la situación por hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata, Caracol Radio conoció que en el caso de Armenia hay detenidas 24 personas cuando los calabozos de la URI están aptos solo para 12 personas.

Autoridades de salud en el Quindío refuerzan su apoyo en los sitios de reclusión, ante el alto nivel de hacinamiento en la URI

El secretario departamental de salud César Rincón dijo que previendo problemas de salud que se puedan presentar, se han intensificado las visitas y acompañamientos para la manipulación de alimentos en la URI, pero porque lo han pedido desde allí.

60 empresarios del Quindío conforman la oferta turística de la región en la vitrina de Anato, precisamente altamente visitado estuvo el stand del departamento durante el primer día de la vitrina turística que desde ayer se realiza en Bogotá

El secretario de salud del departamento confirmó el cierre temporal de los servicios de quirófano en la clínica del parque de Armenia.

La decisión que se toma como consecuencia de las investigaciones, tras la muerte de Ana Bolena Carvajal luego de someterse a una liposucción, develó, además que hay varios procesos con presuntas irregularidades en la clínica del parque que ameritan una atención especial, por eso el cierre temporal, mientras se toman los correctivos del caso.

El funcionario dijo además que ante lo sucedido, ya se hicieron los reportes correspondientes del médico que operó a Ana Bolena ante los comités de ética, la secretaría de salud de Bogotá y la superintendencia de salud, para que actúen al respecto.

Desde mañana viernes 1 de marzo comenzará a regir en Armenia el nuevo cuadrante del pico y placa en el centro de la ciudad que comprende la calle 25 a la calle 11 y entre la carrera 13 a la carrera 22.

Camacol asegura que, aunque las ventas en el sector de la construcción están rezagadas en Armenia, la confianza inversionista no se pierde.

El senador del centro democrático Álvaro Uribe Velez estará hoy en Armenia, donde se reunirá con militantes de esa colectividad donde analizará cómo esta clima político de cara a las elecciones de octubre,

Además el ex presidente Uribe se reunirá con los 70 pre candidatos inscritos para los diferentes cargos a gobernación del Quindío, alcaldía de Armenia, asamblea, alcaldías y concejos de los municipios.

Desempleo y drogadicción son los problemas que más afectan a las juventudes en el Quindío…

Fueron las conclusiones a las que se llegaron en gran medida en el marco de la asamblea departamental de juventudes, en donde los líderes de las diferentes plataformas destacaron los avances que se han tenido con algunos programas del gobierno departamental, sin embargo reclamaron más, pues consideran que no se están generando oportunidades laborales ni de emprendimiento.

Las bibliotecas públicas de Calarcá, Filandia, Génova, Montenegro, Quimbaya y Salento del Quindío fueron seleccionadas para la primera fase del Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes, iniciativa que busca fortalecer las acciones de promoción de la lectura y difusión de expresiones artísticas en zonas rurales de Colombia.

En deportes, jugadores y cuerpo técnico del Deportes Quindío regresaron a la escuela San Rafael sede La Primavera en Calarcá donde quedaron pendientes algunos estudiantes por recibir los útiles escolares que en días pasado entregaron como parte de su aporte social a la región.