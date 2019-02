Un boyacense se encadenó en Colfondos Bogotá para exigir su pensión

Desde la vereda San Francisco de Cómbita (Boyacá), llegó a Bogotá don Héctor Clodomiro López González de 65 años, quien durante su juventud, se dedicó a operar maquinaria pesada.

El trabajador, asegura que bajo su consentimiento, solo ha estado cotizando sus pensiones en Colpensiones, pero que desde hace casi 10 años, apareció la empresa Colfondos asegurándole que él estaba en la base de datos de sus afiliados, y desde entonces, “mis ahorros comenzaron a allegarse a ese fondo que yo desconozco”, sostuvo en Caracol Radio López González.

Alejandra López, hija del afectado, mencionó que “mi papá lleva 10 años luchando por un problema de multipensión que no existe: fue en Colpensiones donde siempre cotizó sus semanas reglamentarias y dejo los ahorros de toda su vida. El problema que tenemos es con Colfondos, que asegura que mi padre está afiliado a esa entidad, pero nunca nos ha comprobado con documentos válidos (una firma de él, registro o comprobante serio), que él haya autorizado pertenecer a ese fondo de pensiones. Y es por esto que no lo quieren dejar pensionar, le están frenando esta posibilidad”.

Advertido el inconvincente, el señor López afirmó que comenzó a hacer los trámites necesarios para que sus ahorros volvieran a pasar a Colpensiones. Mediante apoderados y derechos de petición, han intentado que alguien les solucione el problema, pero a la fecha, no se han resuelto los inconvenientes.

“Y entonces no me he podido pensionar aun cuando ya tengo mi edad de pensión y tiempo de semanas cotizadas obligatorias para jubilarme. Es el esfuerzo de toda una vida, es mi trabajo el que veo prácticamente botado a la basura en este momento, y por ese desespero, es que hoy me encadeno a Colfondos, para que alguien me ayude, y que no me digan que pierdo mi tiempo y plata ahorrados”.

Con esta protesta pacífica, este boyacense espera que alguna autoridad intervenga, y que el caso quede como precedente justo, ya que como él, hay varios casos parecidos en el país.