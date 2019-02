El 50% de los predios en el departamento de Caldas no está legalizado

De las 50.000 fincas cafeteras que existen en el departamento de Caldas, cerca de 25.000 aún no cuentan con un título de propiedad, indicó un estudio de la Universidad Nacional.

El investigador del Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible Andrés Gómez, aseguró que aunque el Gobierno Nacional tiene un programa dedicada a esta labor, “son tantos los predios que no han formalizado su tenencia, que se ha quedado cortos en apoyarlos”.

Esta problemática desde el punto de vista del docente, impide a los agricultores obtener beneficios del Estado que mejorarían su calidad de vida.

“Una de las formas para que el campo se desarrolle es que haya capitalización rural, es decir, que los productores puedan acceder a créditos agropecuarios para mejorar su infraestructura productiva o incrementar los rendimientos del cultivo mediante la aplicación de paquetes tecnológicos adecuados que mejoren la producción, pero estos tienen un costo elevado, así que si no pueden acceder a esos créditos porque sus tierras no están formalizadas, no los implementan y esto retarda el nivel de desarrollo del sector agricultor”, dijo el docente.

Hasta la fecha el programa ‘predios baldíos en Caldas ha formalizado cerca de 1.050 hectáreas en el departamento, sin embargo, la Agencia Nacional de Tierras indicó que su objetivo para este 2019, es formalizar la tenencia de 8.400 hectáreas en todo el país.