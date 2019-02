Venezolanos en Caldas tienen cobertura en salud

Ante las quejas de algunos ciudadanos del vecino país por supuestas negativas para su atención médica, el director de la Territorial de Salud de Caldas, Gerson Bermont Galavis, dijo que si se les brinda servicio de acuerdo a lo que establece la ley para la red primaria.

"Ninguno puede quejarse porque no se le haya atendido por urgencias iniciales, ya que el funcionamiento es óptimo para cubrir cualquier emergencia que se les presente, así como para los esquemas en prevención de enfermedades y planes de obstetricia.

Las denuncias vienen después cuando no se les brindan tratamientos, pero es porque no tienen regularizada su estadía en el departamento y no pueden acceder al Sisben o al régimen contributivo. Nosotros debemos siempre acogernos a las normas que establece la cancillería".

Sobre este particular, el gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahíta, señaló que se hace un seguimiento permanente al número de personas venezolanas en la región, para que tengan garantías de asistencia, especialmente en salud.

Dijo que él personalmente se ha encontrado con estos ciudadanos en los puntos más remotos del departamento y que siempre han sido plenamente acogidos por la comunidad, ya que el número de inmigrantes en el territorio no han generado aún ninguna crisis.