Frontera colombiana mantiene cierre temporal

Luego evaluar los obstáculos que se presentan del lado de Venezuela sobre los Puentes Internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y La Unidad, antes conocido como Tienditas, los cuales dificultan la movilidad de los viajeros, así como registrar la presencia permanente, sobre estos puentes, de personas armadas, el gobierno colombiano mantendrá la frontera cerrada.

Según Migración Colombia esto representa un riesgo para la integridad de quienes a diario cruzan estos pasos fronterizos, entre ellos varios menores de edad, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia han tomado la decisión de restringir el paso sobre los Puentes Internaciones Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y La Unidad, hasta que no haya garantías para los transeúntes.



Así mismo, y atendiendo el llamado humanitario de miles de viajeros que desean sellar su pasaporte para poder continuar con su travesía, Migración Colombia ha anunciado que prestará sus servicios de manera normal en los Puestos de Control Migratorio habilitados e invita a quienes así lo requieran a que se acerquen y realicen sus trámites migratorios con tiempo.



Aquellas personas que no cuentan con el sello de salida de Venezuela, debido a la decisión de la Dictadura de Maduro de cerrar la presentación del servicio de migración en en el vecino país, igual podrán acercarse a Migración Colombia para realizar su trámite de ingreso al territorio nacional.



Esta medida no solo busca salvaguardar la integridad de las personas que diariamente transitan sobre los Puentes Internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y La Unidad, sino seguir ayudando al pueblo venezolano que abandona su país por necesidad.