Tras robo en colegio de Rocha, autoridades garantizan seguridad en el sitio

La directora de Inspección y Vigilancia, Bertha Meñaca Caparroso, en compañía de Cesar Bolívar Marín, funcionario de la Secretaría del Interior, y luego de reunirse y refrendar compromisos adquiridos por el Secretario de Educación de Bolívar, Robinson Casarrubia Cardona, con la comunidad de la Institución Educativa Técnica Acuícola de Rocha, se reanudaron las clases en el plantel que alberga 800 estudiantes y que por 7 días sus padres habían tomado la decisión de no enviarlos por cuestiones de seguridad.

Luego de 7 días de cese académico en la institución educativa de Rocha, corregimiento de Arjona, motivados por el hurto de 5 equipos portátiles, 1 video beam, 1 cámara fotográfica, micrófonos y un grabador de video digital DVR, el gobierno del “Bolívar Si Avanza”, a través de la Secretarías de Educación e Interior respectivamente, acompañaron el regreso a clases de 800 niños, niñas y jóvenes afectados, previo a los compromisos adquiridos por el Gobierno de Dumek Turbay, de brindar seguridad en la zona con efectivos policiales y miembros de la Infantería de Marina, mientras se surte el proceso de licitación que adelanta la Secretaría para suplir esta necesidad en las escuelas oficiales del departamento.

Robinson Casarrubia Cardona, secretario de Educación de Bolívar, indicó que el cese de las actividades académicas obedeció especificamente a factores externos y ajenos al sistema educativo, como el flagelo de la violencia que azota a gran parte del territorio bolivarense, “por instrucciones del señor gobernador, Dumek Turbay Paz, hicimos frente a la situación, en compañía de la dirección de Seguridad y Convivencia, de la Secretaría del Interior y de las autoridades locales del municipio de Arjona, con la firma de compromisos que cumplimos con la presencia en la zona de la Policía y la Infantería de Marina, mientras terminamos el proceso licitatorio, durante y después de la jornada escolar”, precisó Casarrubia.

“Es importante resaltar que nosotros como Secretaría de Educación nunca hemos hecho caso omiso a los diferentes temas de inseguridad que afrontamos en nuestras instituciones, sobre todo en aquellas que se ubican en las zonas rurales, el gobernador ha aumentado el pie de fuerza con el único propósito de ampliar la seguridad y de garantizar el calendario académico”, dijo.

“Hacemos presencia en el corregimiento de Rocha con la finalidad de garantizar el servicio educativo a todos los estudiantes del departamento, y ratificando el compromiso adquirido por el señor secretario de Educación, Robinson Casarrubia, que para la primera semana de abril tengamos la asignación del servicio de vigilancia y así garantizar la seguridad a toda la comunidad educativa”, dijo Berta Meñaca Caparroso, directora de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación.

La funcionaria agregó, que la Secretaría de Educación trabaja por el desarrollo integral de los 213 mil estudiantes matriculados en cada una de las 226 instituciones educativas y 1384 sedes regadas en cada uno de los 44 municipios no certificados de Bolívar, “de ahí el compromiso de garantizar los servicios y estrategias lideradas del gobierno seccional, para que más niños, niñas y jóvenes se queden en las aulas de clase”, aseveró Meñaca Caparroso.

“El fin de semana pasado bandidos ingresaron de manera inescrupulosa a las instalaciones del plantel, donde violentaron las salas de informática, de profesores y la rectoría, llevándose 5 equipos portátiles que utilizamos todo el cuerpo docente para la realización del trabajo pedagógico, pero también se llevaron una cámara de video, una cámara fotográfica, micrófonos y una cantidad de herramientas que son de uso exclusivo de la escuela”, afirmó Albeiro Pérez, docente de Informática de Rocha.

Normalidad académica

Yamil Ariza Ramírez, rector de la Institución Educativa Técnica Acuícola de Rocha, ratificó el reinicio del calendario escolar en el plantel, “es un alivio que las clases se hayan normalizado, llegamos a un acuerdo con la Secretaría de Educación y la comunidad, de aquí en adelante no creemos que existan tropiezos y la idea es que nos puedan ayudar con nuevos computadores para que los muchachos vuelvan a sus actividades pedagógicas apoyadas en las TICS”, dijo el directivo.

“Ya me hacía falta el colegio y más en una época que estamos a punto de terminar, quiero ser alguien en la vida y no dejarme mandar de nadie, si uno no llega a la escuela jamás podrá ser alguien en la vida”, subrayó, Mirely Johana Cabarcas, estudiante de 10° grado de la institución educativa de Rocha.