Guardiamarina colombiano adelanta un semestre en Reino Unido

Hasta el mes de agosto, este Guardiamarina adelanta instrucciones en diversos temas navales en la Britannia Royal Naval College Dartmouth de la Marina Británica. Al término de su etapa de entrenamiento, se escalafonará como Oficial y regresará a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” para adquirir su título profesional en Ciencias Navales.

Roncallo es un joven barranquillero, de 21 años, que ingresó a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” con el deseo de servir a su Patria en la Armada Nacional. Pertenecer a la institución, le ha permitido tener inolvidables experiencias, como esta, que sin duda aporta positivamente a su formación como un líder naval.

“Durante este curso he tenido la oportunidad de realizar ejercicios de chequeo general en embarcaciones, maniobras en botes, obteniendo el certificado para navegar en el Río Dart. Participé en olimpiadas deportivas entre divisiones, obteniendo el primer lugar; participé en Share Holders, una charla sobre la Royal Navy; he aprendido sobre todas las espadas utilizadas por la Marina Británica, su manejo y procedimientos de seguridad. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, pues me ha permitido ampliar el conocimiento de la Marina Británica” expresó el Guardiamarina Roncallo.