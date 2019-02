Mil hectáreas fueron afectadas por incendio forestal en el sur de Bolívar

Por motivos de un incendio forestal, fueron afectadas 1000 hectáreas aproximadamente en los corregimientos de Caimital, Hatillo, Cobadillo y Macedonia; del municipio de Río Viejo.

Inmediatamente, la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del departamento, adelantó un plan de atención inmediata en la zona, que contó con 20 bomberos voluntarios de Bolívar; 48 unidades del Batallón Selva del Ejercito Nacional; 5 unidades de la Policía y 11 del Ejercito; con lo que se logró garantizar por completo la seguridad de los habitantes y del orden público.

Así mismo, se han realizado hasta el momento 7 descargas aéreas de agua de Bambi Bucket (Helicóptero de Fuerza Aérea) y se seguirán realizando otras a lo largo del día, con el apoyo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD).

Este incendio reportado en el día de hoy, ha llegado a las inmediaciones de los centros poblados en la zona rural del municipio de Río Viejo, los cuales son Cobadillo y Hatillo, separados entre sí a una distancia aproximada de 2,5 kilómetros

“Tenemos instalados unos puestos de mando unificados en la zona y en coordinación con la secretaria departamental de salud hemos brindado todas las ayudas necesarias. Así mismo, disponemos de 20 unidades de apoyo con equipos terrestres de bomberos”, expresó Ariel Zambrano, director de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres de Bolívar.

El funcionario, aseguró que ante la notificación que recibió por parte del consejo municipal de Río Viejo, se activaron inmediatamente todas las acciones con equipos terrestres y aéreos; pero que aun así, es muy importante que los habitantes rurales, tomen en cuenta todas las medidas necesarias para prevenir a futuro estos accidentes naturales.

Frente a los incendios forestales que son muy comunes en estas épocas del año debido a que las temperaturas del calor son muy altas, se recomienda: no arrojar cigarros encendidos a las carreteras y menos en medio del bosque; no tirar basuras, botellas o vidrios, porque pueden iniciar el fuego por el contacto directo con los rayos del sol. También que los campesinos y agricultores no realicen quemas controladas en el terreno.