Joven es buscado por su familia desde hace 11 años en Barranquilla

Saúl Osvaldo Manotas Reales, hoy tendría 29 años, pero desde hace 11 años su madre y sus hermanos, no saben de su paradero luego que salió de Ponedera hacia Barranquilla, para encontrarse con su tío. Cita al que nunca llegó.

Desde ese día y con denuncia en mano de la desaparición de su hijo presentada ante la Fiscalía, Marcela Reales Hernández, madre del joven Saúl Manotas, lo está buscando intensamente, no culpa a nadie, ni tiene sospechas de lo que haya sucedido con su hijo. Solo tiene una petición.

"Si algún grupo me lo tuvo o me lo tiene que me muestre algo, acá hay una madre clamando por su hijo. Cuánto lo extrañamos", dice la mujer con lágrimas en sus mejillas.

Cuenta que en ese momento en que interpuso la denuncia, la Directora de la Fiscalía Seccional Atlántico, le manifestó que este caso no debía archivarse por ningún motivo, luego a ella la trasladaron y no se supo nada de cómo va la investigación.

Marcela Reales Hernández, hace un llamado a las autoridades para que el caso de su hijo se pueda retomar y que no la olviden.