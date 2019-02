“Vivo en una cárcel por temor a que me maten”: líder amenazada

Luego de dos meses del asesinato de una líder social afrodescendiente en zona rural de Santa Marta, se genera una nueva alarma por amenazas en contra de otra dirigente que pertenece a la misma asociación de víctimas del conflicto armado del que hacía parte Maritza Quiroz.

Se trata de Yasmery Marañón, una mujer con movilidad reducida, que en este momento se encuentra bajo protección del Estado y sin poder reencontrarse con sus familiares y miembros de la comunidad de desplazados a la que pertenece, porque las amenazas indican que grupos armados la están buscando para desaparecerla.

“Las amenazas dicen que debo abandonar las tierras y que yo soy la segunda en la lista después de Maritza, además, incluyen a mis hijas. Yo soy parte de Asovoceros y Maritza Quiroz no solo era mi compañera sino que era mi vecina, ahora dicen que yo vengo después de ella”, explica Yasmery Marañón a Caracol Radio.

La alerta se ha elevado a nivel nacional porque ambas dirigentes conformaron una asociación de nueve mujeres desplazadas que fueron convocadas por la Agencia Nacional de Tierras para poblar una finca en la Sierra Nevada de Santa Marta y construir un proyecto productivo que fuera modelo del postconflicto, sin embargo, ahora hay grupos criminales tratando de tomar el control de esos predios.

“Las amenazas y desplazamiento es por una finca en la que estábamos cultivando frutas y pan coger con un proyecto de la Agencia Nacional de Tierras, que extrañamente no se ha pronunciado luego del asesinato de Maritza y ahora con las amenazas en mi contra”, expone Yasmery Marañón.

La líder social hace referencia a una finca de 91 hectáreas, ubicada en la vereda San Isidro de Santa Marta, a 45 minutos de El Curval en el corregimiento de Bonda. En ese predio hay un gran interés ambiental porque hay áreas que pertenecen a zona de reserva natural porque tiene fuentes hídricas y otros elementos que están bajo protección a nivel nacional.

“Desconozco qué grupos están detrás de todo esto, a veces dicen que Los Nevados, que Los Pachencas, que Los Urabeños, pero yo no lo sé. Mientras tanto yo ahora vivo en una cárcel de cuatro paredes por temor a que me maten, me tienen escondida y escoltada sin poder ver a mi familia”, afirma Yasmery Marañón.