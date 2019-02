Alcaldía de Medellín y EPM denunciaron a Luis Pérez por injuria y calumnia

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, confirmó que debió que comparecer ante la Fiscalía General la Naciónpara responder una denuncia por injuria y calumnia, interpuesta por la Alcaldía de Medellín y Empresas Públicas de Medellín por sus declaraciones sobre la crisis del proyecto Hidroituango.

Ante el llamado del organismo investigador se ratificó en sus señalamientos por los errores en la construcción de la hidroeléctrica como causales de la emergencia que vive la obra desde abril de 2018.

“El hecho de que se diga que hay errores no puede ser una pelea entre un alcalde y un gobernador. No pueden declararpersona non grata al gobernador porque quiere decir la verdad. En este momento Empresas Públicas de Medellín y la Alcaldía me demandaron por injuria y calumnia, porque trato de decirle la verdad a la gente“, declaró el gobernador Luis Pérez Gutiérrez.

Agregó que todavía tiene mucho que exponer sobre los fallas de ingeniería que afronta el proyecto y seguirá en la misma tónica, además de calificar como “error histórico” a quienes buscan ocultar los errores de Hidroituango que ha dejado más de 120 mil afectados.