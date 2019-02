Allanamientos a viviendas de militares que huyeron de Venezuela

Guardias, militares y policías Bolivarianos expresan hoy su preocupación por las condiciones y la suerte que puedan correr sus familiares al otro lado de la frontera tras su salida de Venezuela en búsqueda de protección en Colombia.

En diálogo con Caracol Radio, un Teniente del Ejército quién por seguridad pidió reserva de su identidad. Manifestó que muchos de sus compañeros no toman la decisión de huir de las filas por garantizar la protección de sus familias.

"Hay mucho miedo por parte de la tiranía por parte del gobierno de Nicolás Maduro ya que nos amenazan a las familias, entonces, ese es el miedo, es tanto que es imposible hablar con nuestros compañeros... Mi familia está en Venezuela me enteré que allanaron la casa de mi esposa pero gracias a Dios ella no se encontraba ahí pero me dicen que están bien..." expresó el oficial.

Migración Colombia reveló que en los últimos días 320 integrantes de las Fuerzas Armadas han ingresado a territorio nacional en busca de protección.