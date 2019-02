Funcicar denuncia presuntas irregularidades en pliegos del Jaime Morón

Recientemente, Funcicar presentó observaciones al proyecto de pliego de condiciones de la Alcaldía Local 2 para contratar las obras de mejoramiento de la infraestructura del estadio de fútbol Jaime Morón de Cartagena, por un valor de $5,734,523,681, en aras de lograr una modificación de los requisitos exigidos a los contratistas y que el proceso cuente con los documentos técnicos necesarios. Considerando que por las razones expuestas se encuentra en riesgo la pluralidad de oferentes y la correcta inversión del dinero público, preocupa que las observaciones no hayan sido acogidas por la Alcaldía Local.



¿Qué debería hacer la Alcaldía Local para evitar los riesgos?

1. Establecer especificaciones técnicas que exijan condiciones mínimas de los bienes a suministrar y las reparaciones a realizar.

Las especificaciones técnicas son las condiciones que deben cumplir los bienes y servicios a suministrar para satisfacer la necesidad publica pretendida con la contratación. En la observación presentada por Funcicar, se indicó que la entidad no había publicado este documento, situación que permitiría a los contratistas entregar los bienes y servicios a su conveniencia, lo cual, en últimas podría afectar la calidad de las obras.



La entidad aceptó la observación, mas solo publicó un documento de presupuesto de obra donde se indican materiales como "proyector LED 1400 watt", "cable 3x10 encauchetado", "accesorios varios", entre otros, que no explican los detalles de los bienes que se requieren ejecutar en la obra.

2. Eliminar o justificar debidamente el requisito “capital de trabajo”

El capital de trabajo es un requisito que busca medir la capacidad financiera del contratista. En el proceso para las obras en el Jaime Morón no se justifica la exigencia de un capital de trabajo mayor o igual al 100% del presupuesto oficial, teniendo en cuenta que los anticipos y pagos por cantidad de obra ejecutada permitirían al contratista ir reinvirtiendo los recursos en la obra.

Además, este indicador no se exige de manera ordinaria en los procesos y puede convertirse en un limitante a la pluralidad de oferentes cuando no se encuentra debidamente justificado. La Alcaldía Local 2 no acogió esta observación e indicó que el indicador garantizaba el flujo de caja para cumplir la obra, aun sin dar las justificaciones necesarias.

Esta situación llama la atención, teniendo en cuenta que en otros procesos similares que adelanta la Alcaldía de Cartagena desde su Unidad Asesora de Contratación no se exigió a los contratistas este requisito financiero, siendo contratos que duplican el valor del presente proceso como el mejoramiento de escenarios deportivos, obras en la Pista Atlética Campo Elías Gutiérrez, y en el Estadio de Béisbol 11 de Noviembre.



3. Ampliar los servicios válidos para acreditar la experiencia del contratista

En el proceso del Estadio de Fútbol Jaime Morón se requirió una experiencia general de dos (2) contratos cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial del proceso y que hayan tenido como objeto la construcción, adecuación, o mejoramiento de instalaciones o escenarios deportivos.

Esta experiencia solicitada es muy específica y también podría ser una limitante a la pluralidad de oferentes. En la observación, Funcicar, tomando como referencia la experiencia requerida en el proceso de la Pista Atlética, solicitó a la entidad ampliar el número de contratos a cuatro

(4), que se disminuyera la sumatoria a un 50% del presupuesto oficial y que, además de los códigos de servicio establecidos, se incluyera el de "servicios de sistemas eléctricos" para poder acreditar la experiencia y dar más oportunidades a los interesados de participar.

La entidad no acogió la observación presentada afirmando que la experiencia exigida es "adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor" pero, en un contrato como el de la Pista Atlética Campo Elías Gutiérrez que casi triplica el valor de las obras del Jaime Morón la experiencia exigida fue de máximo 4 contratos en códigos de construcción y mantenimiento, uno de estos igual al 50% del presupuesto oficial y 2 en escenarios deportivos.

Desde el programa de Vigila Cartagena de Funcicar, hacemos un llamado a que se acojan las observaciones, a fin de garantizar una pluralidad de oferentes en el proceso que redunde en la selección de un contratista idóneo para la óptima calidad de una inversión de gran impacto como las de los Juegos Nacionales. En procesos similares para los Juegos Nacionales convocados por la Alcaldía Mayor de Cartagena se han alcanzado ofertas hasta de 20 proponentes (8 proponentes para Pista de Atletismo y 12 proponentes para Estadio de Béisbol). Preocupa que bajo las condiciones exigidas por la Localidad 2 no se alcance una significativa participación proponentes.