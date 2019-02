Autoridades continúan en la recolección de peras no aptas para el consumo

Unidades Policiales adscritas al distrito especial de Policía Buenaventura realizaron acompañamiento a personal profesional de la Secretaría de Salud Distrital en la recolección de unas frutas no aptas para el consumo.

El procedimiento se realizó en el corregimiento de Córdoba donde policiales acompañaron un personal de la Secretaría de Salud para darle a conocer a los moradores de Córdoba que las peras no estaban aptas para el consumo humano y posteriormente tampoco no se podrían dejar descomponer en partes donde exista vegetación o sembrados.

Teniendo en cuenta que están contaminadas con una plaga la cual podría acabar con cultivos de ese sector y causar enfermedades a los ciudadanos ya que fueron limitadas con un insecticida.

La actividad fue preventiva donde se concientizó a los moradores para que entregarán esa fruta con el fin de prevenir la expansión de dicha plaga y evitar afecciones en las personas.

Del procedimiento se obtuvo una buena aceptación por parte de la comunidad la cual entregó gran cantidad de las frutas manifestando no tener conocimiento del daño que les causaría tanto comerlas como dejarlas descomponerse en solares.

Las frutas quedaron a disposición de la Secretaria de Salud Distrital para el debido procedimiento.

La invitación es para que los moradores del sector no consuman esas frutas y no las comercialice ya que no están aptas para el consumo humano y así prevenir enfermedades.