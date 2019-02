$33.9 billones es lo que el gobierno Duque tiene para Santander

El gobernador de Santander, Didier Tavera manifestó que el gobierno nacional anunció 33 billones de pesos que serán distribuidos en diferentes sectores de la siguiente manera: “El 30% está en un capítulo de inversión privada, es decir 9 billones, no se sabemos ni cómo, dónde ni cuál va a ser su destinación y consecución", 9 billones dependen de la gobernación departamental y el resto provienen de los recursos de la nación.

El mandatario explicó que los recursos que se están dando a Santander no varían en nada distinto a lo mismo: sistema general de participación, distintos fondos por regalías y las mismas transferencias históricas. “Nos preocupada que no hay recursos para inversión vial en el departamento hoy no hay una concesión clara de lo que es la vía Zipaquirá- Bucaramanga, no hay recursos claros de cómo se va a concesionar Ruta del Sol, no hay ruta clara frente al proyecto con la conectante Floridablanca - Pamplona, ni una ruta clara vía de río negro hacia San Alberto y lo mismo la Transversal del Carare y la Troncal Central del Norte”.

Aseveró que la inversión en infraestructura vial y aeroportuaria no es significativa en el gobierno de Iván Duque. Así como también se refirió a la red vial terciaria donde el gobierno nacional tampoco ha sido claro con los recursos que se destinarán para este tema.