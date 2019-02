Así están compuestos los consorcios que quieren desarrollar el Metro

Los 7 consorcios que se presentaron son:

1. Consorcio Metro de Bogotá:

1.1. FCC concesiones de infraestructura: Entre las concesiones que actualmente gestiona se encuentran un centro penitenciario de Bélgica, el británico Puente de Mersey, varias autovías de Cataluña, las líneas de metro de Málaga y de Barcelona; los tranvías de la Ciudad Condal, Zaragoza y Murcia, y un hospital en Torrejón de Ardoz (Madrid);

1.2. Carso infraestructura y construcción S.A.: Carso Infraestructura y Construcción es una empresa mexicana que forma parte de Grupo Carso, uno de los consorcios industriales, comerciales y de servicios más grandes de América Latina. Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México.

1.3. Promotora del desarrollo de américa latina S.A.: La firma mexicana Promotora del Desarrollo de América Latina S.A. de C.V (Promotora Ideal) es filial de la empresa holding Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL). Promotora IDEAL se adjudicó la concesión del paquete vial Pacífico Sur, que incluye la carretera Guadalajara-Tepic y dos bypasses. La compañía también proporciona créditos y aportes a empresas de servicios, sanitarias, concesiones viales y autopistas, entre otras.

2. APCA Metro Capital:

2.1 Controladora de Operaciones de Infraestructura S.A.: Empresa mexicana promotora, contratista, constructora. Este proveedor participa en obras de: Canales, obras hidráulicas y depuradoras; Carreteras e Infraestructuras Viarias; Edificio de Oficinas y Centros de trabajo; Estación de Transporte y Terminal; Intervención o remodelación urbana; Obra Ferroviaria; Obra Portuaria; Túneles y Otras Obras Civiles; Puentes, Viaductos y Pasarelas; Central o Estación Eléctrica; Reformas, Ampliaciones e Instalaciones.

2.2 ICA constructora, S.A.: con sede en Ciudad de México, es una sociedad liderada por la constructora mexicana ICA para el desarrollo de proyectos de infraestructura en México, que en 2017 se adjudicó la conservación de la carretera Texcoco-Zacatepec de 292 km.

2.3 Power China International Group Limited Sucursal Colombia: es una sociedad extranjera que se dedica a construir obras civiles y proyectos de servicio público.

2.4 Simens Project Ventures Gmbh: es una firma de capital privado y capital de riesgo que se especializa en inversiones de capital en capital de crecimiento. La firma generalmente invierte en proyectos de infraestructura de la industria, tecnología, áreas verdes en los siguientes sectores: generación de energía, telecomunicaciones, energía, salud y transporte.

2.5 Strukton Integrale Projecten B.V.: se dedica al desarrollo, adquisición, gestión y financiamiento de proyectos de concesión de asociaciones público-privadas. La compañía se especializa en las áreas de gestión de proyectos y riesgos, gestión de contratos e ingeniería financiera. Atiende a los segmentos de mercado, alojamiento, infraestructura, tren ligero, escuelas y atención médica del gobierno en los Países Bajos y Europa. La empresa fue fundada en 1999 y tiene su sede en Utrecht, Países Bajos.

3. China Railway Group Limited:

3.1 En noviembre de 2007, este grupo anunció que cotizaría acciones A y acciones H en Shanghai y Hong Kong, respectivamente. El precio de la oferta pública inicial de una acción osciló entre 4 y 4.8 yuanes chinos, mientras que el de la acción H osciló entre 5.03 y 5.78 dólares de Hong Kong. Se unieron al índice de empresas Hang Seng China a partir del 10 de marzo de 2008. Para apoyar el auge de la construcción de ferrocarriles de campo traviesa en Venezuela, comenzaron la construcción en 2009 del ferrocarril Anaco-Tinaco, un proyecto de 800 millones de dólares para construir una línea ferroviaria de alta velocidad de 471 km a través del cinturón agrícola.

4. Consorcio Sunrise:

4.1. Acciona Construcción S.A: La Compañía inició sus actividades en Colombia en 1973 y desde entonces ha sido un referente en el sector hidroeléctrico del país. En este sentido destaca la construcción de grandes presas para centrales hidroeléctricas como El Guavio, Santa Rita y Río Grande II. Otra de las grandes obras realizadas por ACCIONA Construcción en Colombia es el metro de Medellín.

4.2. Impregilo International Infraestructuras N.V.: se dedica al diseño, construcción, operación, gestión y mantenimiento de concesiones de transporte y otras infraestructuras en todo el mundo. Se enfoca en la administración de contratos de construcción, operación y transferencia; contratos de sociedad pública / privada; y otras formas de contratos mixtos, como diseñar, construir, financiar y operar. La compañía ofrece sus servicios para diversos proyectos de infraestructura, incluidas autopistas, plantas de energía renovable, sistemas integrados de agua, hospitales, aparcamientos, etc.

4.3. Ansaldo y Hitachi Rail Italy: es una empresa de ingeniería de transporte ferroviario con sede en Italia, cuyos principales productos son el diseño y la fabricación de vehículos ferroviarios y de transporte público. Anteriormente AnsaldoBreda S.p.A., una subsidiaria de Finmeccanica, la compañía fue vendida en 2015 a Hitachi Rail junto con la participación del 40% en Ansaldo STS que era propiedad de Finmeccanica. Una vez finalizado el acuerdo, el nombre actual se adaptó en noviembre de 2015 para reflejar la nueva propiedad.

5. APCA Transmimetro

5.1. China Harbour Engineering Company Limited: tiene una amplia cartera de infraestructura que incluye ingeniería naval, dragado y recuperación, carretera y puente, ferrocarril, aeropuerto, montaje de equipos. Con experiencia en otras industrias, tales como construcción, obras municipales, medio ambiente, ingeniería hidráulica, planta de energía y energía, y exploración de recursos.

5.2. Xi’an Metro Company Limited: Xi'an Metro Co., Ltd. se dedica a la inversión, construcción y operación de proyectos de metro urbano en China. También gestiona proyectos de desarrollo inmobiliario; e importación y exportación de negocios de bienes y tecnología. La compañía era conocida anteriormente como Xi'an Subway Construction Corporation y cambió su nombre a Xi'an Metro Co., Ltd. en agosto de 2006. Xi'an Metro Co., Ltd. se fundó en 2005 y tiene su sede en Xi'an. Ciudad, China.

6. Consorcio Línea 1

6.1. Obrascon Huarte Laín S.A. Sucursal Colombia: Grupo global de infraestructuras con más de 100 años de historia. Han hecho construcción y promoción de concesiones, principales líneas de actividad. 45º mayor contratista internacional y referente en construcción de hospitales y ferrocarriles. Actividad focalizada en tres áreas geográficas: EEUU, Latinoamérica y Europa.

6.2. Andrade Gutiérrez Engenhaira S.A. Sucursal Colombia: fundada en 1948, es una empresa brasilera de propiedad del área de ingeniería y construcción del Grupo Andrade Gutiérrez. Andrade Gutiérrez Engenharia S.A. provee al mercado brasilero servicios de ingeniería y construcción en los sectores de plantas de energía, refinerías y trituradoras mineras, puertos, trenes subterráneos, saneamiento, y sistemas de urbanización.

6.3. Camargo Correa Infra construcoes S.A y CCR S.A.: Camargo Corrêa Infra Participações S.A. (Camargo Corrêa Infra), fundada en 2017, es una subsidiaria de ingeniería y construcción brasilera de la firma local Camargo Corrêa Group domiciliada en São Paulo, que está encargada de gestionar los contratos de construcción firmados por el grupo.

7. Unión Metro Capital

7.1. Sacyr Concesiones Colombia S.A.S.: Sacyr Concesiones es una compañía líder en el desarrollo de infraestructuras con amplia experiencia en la gestión integral del ciclo de vida de las concesiones: diseño, construcción, operación y mantenimiento. Actualmente, Sacyr Concesiones ocupa el sexto puesto a nivel mundial por número de concesiones de transporte gestionadas. Gestiona infraestructuras de transporte colectivo con 35 millones de pasajeros al año bajo los más estrictos estándares de calidad medioambiental (EMAS).

7.2 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles CAF Colombia S.A.S.: construyó el Sistema de Ferrocarriles Suburbanos de México en 2007. Construyó Metros automáticos para Helsinki y Santiago de Chile en 2013. Fabricó y entregó el primer tren de Alta Velocidad con ancho variable y bitensión en España.

7.3. Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Sucursal Colombia y STOA S.A.: Hyundai E&C es una empresa Coreana, la mas grande empresa de Ingenieria y Construccion de Corea, forma parte del Grupo empresarial en el que tambien esta Hyundai Automotriz y Hyundai Corporate. Empresa Multinacional, enfocada en el diseño y construcción de obras civiles en Colombia y Sur America.

Estos consorcios ahora deberán demostrar que tienen experiencia en, por lo menos, dos proyectos tipo metro y certificar un patrimonio neto superior a los USD1750 millones de dólares, de los cuales la compañía líder deberá acreditar un mínimo de USD700.000.