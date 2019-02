Estudiantes del Rufino Sur hacinados por desmantelamiento del plantel

Precisamente, debido al desmantelamiento total de las instalaciones del colegio Rufino sur, que supuestamente va a ser objeto de remodelación en su totalidad, en medio de un contrato liderado por el gobierno nacional que incluye 9 instituciones más de Armenia, el docente William Melo sostuvo que no sólo ha reducido el personal estudiantil, sino también el personal docente, pues en la sede de la institución madre Marcelina en donde están reubicados, no hay espacio suficiente, por eso espera que los responsables respondan rápido pues no resultan justas, las condiciones en las que los estudiantes están recibiendo clases …

Al respecto Juan Diego Rendón, estudiante de décimo grado dijo que sumado al problema de hacinamiento y falta de espacios deportivos y académicos como laboratorios y salas de sistemas, hoy nadie sabe dónde están los implementos de la institución, tras su desmantelamiento, pues desde la administración municipal, supuestamente no dan respuestas claras.

Por su parte el abogado Yobany López, defensor de Fecode dijo que conoce la situación que es muy grave, más aún cuando la firma Mota Engil, encargada del proyecto de remodelación de 250 instituciones educativas del país, entre esas las 10 de Armenia, tiene relación con Odebrecht.

Entre tanto el alcalde de Armenia Oscar Castellanos, quien en las últimas horas dijo haber sostenido una reunión en el ministerio de educación, manifestó que desde allí se comprometieron en enviar la próxima semana un grupo que revisará la situación con los encargados de las obras y se tomarán decisiones de fondo.

Lo cierto del caso, es que mientras estudiantes, padres de familia, líderes comunales y docentes protestan y exigen que les reconstruyan los colegios, el gobierno apenas se va a reunir la semana entrante como lo acaban de escuchar, aún cuando la promesa era entregar los colegios terminados el mes que viene.