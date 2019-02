Heridos durante enfrentamientos reiteran respaldo a Guaidó

Con sus rostros vendados, adoloridos y en camillas, así han pasado las últimas 36 horas después de los enfrentamientos que marcaron sus vidas por las graves consecuencias en salud que enfrentan.

“Ya no quede con la vista igual, perdí el 50% de la visión…” son los relatos de algunos de los venezolanos heridos el sábado anterior en los puentes internacionales. En medio de sus condiciones, hoy expresan su preocupación por la distancia con sus seres queridos “ellos están en la Grita, no tengo como comunicarme con ellos, no saben nada, no saben que estoy aquí… dijo uno de ellos a Caracol Radio.

Aseguran que seguirán firmes en la intención de respaldar al Presidente interino, Juan Guaidó, “yo por mi Venezuela, entrego la vida si es necesario… estoy dispuesto a seguir luchando así como tengo el ojo…”. De los 44 ciudadanos venezolanos que ingresaron al Hospital Universitario Erasmo Meoz, más de la mitad ya fueron dados de alta.

El Subgerente de servicios de salud, el Doctor, Andrés Eloy Ortiz, manifestó que cuatro de los pacientes que ingresaron se mantienen bajo permanente observación médica por las afectaciones en rostro y ojos producto de los impactos de perdigones.