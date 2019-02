Recuperación de losetas que presentan deterioro por vejez en el Jaime Morón

El estadio de fútbol “Jaime Morón” sufrió el desprendimiento de una placa en la tribuna de sombra, luego de realizarse la celebración del segundo gol a favor del Real Cartagena, el cual le dio la victoria ante Deportes Quindío el pasado domingo. En este suceso, un aficionado que quedó levemente herido fue auxiliado rápidamente por el equipo que prestaba el servicio de emergencia en el momento y, posteriormente, se acordonó la zona del imprevisto.

Ante la preocupación de la afición futbolera, la directora del IDER, Lía Sará Ibarra y el ingeniero civil, Arnoldo Berrocal, especialista en estructuras, en compañía del equipo de Infraestructura del instituto realizaron una visita al escenario deportivo con el fin de elaborar un diagnóstico de lo sucedido, y así tomar las medidas correctas para mejorar las condiciones estructurales del estadio y brindarle la garantía a los seguidores del Real Cartagena en su camino al ascenso en el fútbol colombiano.

Arnoldo Berrocal, ingeniero civil con máster en estructuras y doctorado en restauración de la Universidad de Granada, resumió que en el estadio se encuentran losetas en estado de vejez y oxidación de los hierros, debido a los años de construcción del edificio y esto hace que se fracturen. “Se debe proceder a una revisión puntual de las losetas porque no todas están en mal estado y hacer un sellamiento para que no se utilicen, es decir, no se compre esa boletería, para luego demolerlas y volverlas a hacer”.

“La calidad global de la construcción es completamente segura, sin embargo, hay que hacer un mantenimiento a la estructura para que pueda ser usada con todas las condiciones de servicio. El estadio puede seguir en funcionamiento, lo que hay que hacer son las reparaciones puntuales”: Arnoldo Berrocal, Ingeniero Civil especializado en estructuras.

Inversión

Al Jaime Morón se le intervendrá con una inversión de 10 mil 41 millones de pesos para el mantenimiento y la solución de estos inconvenientes. Entre lo acordado se establece la instalación de grama, mantenimiento y adecuación del sistema de riego y drenaje, re potenciación de iluminación, adecuación de camerinos y corrección de filtraciones, entre otros.

“Acabamos de hacer un recorrido por instrucciones del alcalde, Pedrito Pereira, en los diferentes puntos del escenario donde se presentaron esta serie de inconvenientes en compañía del Ingeniero, Arnoldo Berrocal, quien dio un diagnóstico del escenario, el cual, a pesar del imprevisto, se encuentra en condiciones para recibir la afición cartagenera. El escenario no está en riesgo, y no hay necesidad de cerrar las tribunas, ni de llevarnos el fútbol para otra ciudad porque en las intervenciones que se tienen programadas por parte de la Alcaldía Mayor, está contemplado solucionar estos puntos críticos”, expresó Lía Sará, directora del IDER.

Con estas respuestas, se espera que los aficionados de La Heroica sigan motivados apoyando al Real Cartagena que sigue invicto después de cuatros partidos jugados, con tres victorias y un empate, y que se prepara para jugar este jueves en la ciudad Barranquilla contra Barranquilla Fútbol Club y volver en quince días de local contra Fortaleza.